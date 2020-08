1. I midten av mai fikk de 40 kommende 8.klassingene vite at de må begynne på Narvik ungdomsskole, fremfor nærskolen Ankenes.



Skolen hadde nylig stengt ned tre klasserom på grunn av fuktskader, og kommunen så det som mere hensiktsmessig å sende elevene bort fra skolen, fremfor å presse dem inn på nærskolen.



Planen var å la det nye 8.trinnet gå alle tre årene på sentrumsskolen i stedet.

2. I juli ble kommunens vedtak stemplet som ulovlig av fungerende fylkesmann, fordi det blant annet ikke ivaretar prinsippet om nærskole for barna.



I lovlighetskontrollen står det følgende:



"Etter en samlet vurdering finner Fylkesmannen i Nordland ikke at kommunestyrets vedtak bygger på hensyn som tilsier at det er nødvendig å fravike nærskoleprinsippet. Ved vurderingen har vi særlig lagt vekt på at det ikke er tydeliggjort at flyttingen har vært nødvendig for å sikre retten til et trygt og godt skolemiljø eller læringsmiljø. Fylkesmannen bemerker at nærskoleprinsippet står sterkt i opplæringsloven, og at for å fravike dette må det være et klart og nødvendig behov."



Barna ble deretter fortalt at de fikk dra tilbake til nærskolen.

3. Dagen etter det underkjente vedtaket arrangerte komunnen en ny inspeksjon av skolen, og fant ut at de måtte stenge ytterligere to klasserom som følge av fukt.

---

I Opplæringsloven står det følgende om nærskoleprinsippet:

Opplæringsloven § 8-1 første ledd gir alle barn som er bosatt i en kommune rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til. Nærskolen må ligge i bostedskommunen.