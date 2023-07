I et lite mørkt musikkstudio i Bodø sitter Emilian Alexander Unosen (10) på en hvit skinnsofa.

Det siste året har han jobbet under artistnavnet Emiliano sammen med en musikkprodusent for å lage låten «Bokstava», som handler om Emilians opplevelse av å ha ADHD.

– Jeg vil ikke at noen skal føle at det er noe galt med å ha det.

Han håper at andre kan kjenne seg igjen i teksten, og at han kan vise at det ikke er noe galt med å ha diagnosen.

– Du er fortsatt normal, du er ikke noe annet bare fordi du har ADHD, sier Emilian.

En superkraft

Emilian har alltid vært en gutt med mye energi. Det har vært utfordrende til tider.

– Første- og andreklasse var det dårlig. Da hadde jeg nesten ingen venner. Nesten ingen ville være i lag meg.

Omtrent på den tiden ble han tatt til utredning hos BUP, og det var da de fant ut at han hadde ADHD.

SAMARBEIDSPROSJEKT: Emilian har fått god hjelp av musikkprodusent Klaus Nyberg til å skrive teksten til «Bokstava». Foto: Kasper Holgersen / NRK

Helse-Norge anslår at omtrent 5 prosent av barn og unge har ADHD. De siste ti årene har det vært en tredobling av personer som får diagnosen.

– Mange barn med ADHD strever med det sosiale og vi hører mange historier om mobbing, utestengelse, utenforskap og ensomhet, forteller Gry Lunde, generalsekretær i ADHD Norge.

Gry Lunde forteller at det er flott at barn vil uttrykke seg om hvordan de har det og på denne måten kan vise andre barn med ADHD at de ikke er alene. Foto: ADHD-foreningen

En av de vanskeligste sidene ved å ha ADHD kan være å knytte vennskap.

– Det er selvfølgelig også de med ADHD som ikke har problemer med venner og det sosiale, men de fleste barn som får en ADHD-diagnose har utfordringer med skole og det er fortsatt behov for mer informasjon om diagnosen både til fagpersoner og befolkningen generelt, forteller Lunde.

– Men musikk har hjulpet meg med å ha det bra. Jeg synger når jeg er lei meg, jeg synger hver dag, smiler Emilian.

KOM PÅ TEMAET SELV: Selv om Emilian har fått hjelp til å skrive teksten til låten «Bokstava» kom han opp med temaet selv. Han ville dele sin opplevelse med ADHD. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Nå ser han på de fire bokstavene som en slags superkraft.

– Det er ikke noe negativt med ADHD. Du er fortsatt normal selv om du har ADHD. Jeg synes på en måte at det er bra å ha ADHD, så jeg mener ADHD er en superkraft.

Tror Emilian har funnet sin nisje

Låten «Bokstava» ble sluppet denne uka. Nå er Emilian ett skritt nærmere drømmen om å bli artist.

– Nå som låten skal legges ut på Spotify så blir jeg jo en artist. Drømmen min er også at ADHDen min også skal bli til noe stort.

NRK har vist musikkvideoen til et av Emilians store forbilder, Herman Flesvig. Han mener Emilian har gjort mye riktig allerede.

– Jeg tror han har funnet sin niche og sitt mission her i livet. Han er veldig, veldig flink og ikke minst så var teksten også veldig fin.

– Og så har han klart å lure in en Lamborghini, som også er min favorittbil, sier Flesvig.

Flesvig har også ADHD, og sammen med Erlend Loe skrev han en bok om tematikken.

FORBILDE: Herman Flesvig synes det er hyggelig å være et forbilde for unge med ADHD. – Det er utrolig stort egentlig, å få lov til å være det. Hvis jeg kan hjelpe noen med den galskapen og det tulle og tøyset jeg driver med, så er det superbra. Foto: ULRIK KRAMER

Flesvig sier at det er et stigma rundt disse fire ekstra bokstavene, og at mange synes det er veldig vanskelig.

Han roser Emilian for å tørre og bruke stemmen sin, og sier han er mektig imponert over låten.

– Jo flere som kan rope ut og gjøre kule ting rundt det uten at det er negativt, det er kjempefint.

Komikeren sender også en egen hilsen til Emilian.

– Du er garantert et stort forbilde for veldig mange andre også. Veldig stolt av deg, og utrolig kult gjort.

Vil fortsette med musikken

Til høsten begynner Emilian i femteklasse på Mørkvedbukta skole i Bodø. Han har allerede delt sangen med klassekameratene sine.

– Hva synes de i klassen din om sangen?

– De sier sånn «oi så kul sang!».

Gode tilbakemeldinger gir mersmak for Emilian.

– Det gjør at jeg vil fortsette med musikk. Det er veldig hyggelig.

RAPPET SIDEN HAN KUNNE GÅ: Emilian forteller at musikken hjelper han til å ha det bra, og at han alltid har vært glad i musikk. – Jeg har rappet og danset siden jeg kunne gå. Foto: Kasper Holgersen / NRK