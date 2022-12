Uansett vær eller vind, lokalbefolkningen på Skrova ved Lofoten, er vant til at MS Røst krysser Vestfjorden til Svolvær.

Nå er bilferga på verftet til reparasjon, og siden 3. desember har den mindre ferga Lysingen vært satt inn som reserve.

– Å sende barna av gårde med den ferga som er nå, det er en risikosport.

Det sier Johan Knudsen, trebarnsfar og fastboende på øya Skrova.

– Vi bruker privatbåten vår når vi kan, men på vinteren er det mørkt og svart og vi er ikke komfortable med å kjøre for å hente barna på kveldstid, sier Johan Knudsen. Foto: Privat

To dager etter at reserveferga ble satt inn, måtte den innstilles på grunn av dårlig vær.

– En vindstyrke på 8 er ikke dårlig vær i det hele tatt, sier Knudsen.

Da fergeavgangen ble innstilt, ble Knudsens 13 år gamle sønn, Emanuel Knudsen, stående fast i Svolvær.

– Vi har tre barn, og sammenlagt har de har trening på fastlandet fem dager i uka. Vi kommer ikke til å tørre å sende de på trening så ofte lenger, sier Knudsen.

Han frykter flere innstillinger fremover, og forventer at Torghatten Nord finner en bedre erstatning frem til Røst er ferdig på verftet.

– Vi har hatt andre reserveferger tidligere, og man kan forvente en og annen innstilling når fergene ikke er like sjødyktige som Røst, men å innstille når det er finvær? Det er ikke akseptabelt.

Frykter at skolen må holde stengt

Tidligere samme dag som Emanuel ble værfast i Svolvær var Mona Sjåvik passasjer på ferga.

Hun fikk seg en ubehagelig opplevelse da bølgene fikk kjøleskap ombord ferga til å velte.

– Det er ikke dårlig vær, og ferga rullet så godt at tre kjøleskap veltet og knustes, sier Mona Sjåvik, rektor på Skrova skole. Kjøleskap veltet ombord MF Lysingen:– Ferga har vært operativ i flere tiår, og de har ikke klart å sette kjøleskapene fast? Det sier litt om hvor den båten har gått før, med tanke på hvordan været var når de veltet, sier Johan Knutsen. Foto: privat Ingen ble skadd da kjøleskapene veltet. Senere samme dag ble ferga kansellert på grunn av været.

– En ting er nå at båten ikke var klarert og sikret, men den er også mye mindre sjødyktig enn Røst, som går i alt slags mulig uvær, sier Sjåvik.

Hun frykter at skolen på Skrova skal måtte holde stengt hvis fergeavganger blir innstilt fremover.

– Det er bare én lærer som bor fast på øya, og alle andre pendler fra Svolvær hver dag. Vi risikerer å bli stående uten lærere.

– Det er mange som blir berørt når ferga innstilles.

Bilferga Lysingen er av klasse C, og har blitt hentet fra Torghatten midt:– Bare fordi Lysingen har sertifikat til å gå på det havstykket her så vil det pinadø ikke si at den er egnet til det. Jeg forventer at de skifter ut denne båten, sier Johan Knudsen. Foto: Audun Pettersen / Torghatten trafikkselskap

En midlertidig løsning

Monika Sande (Sp), fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune, er enig i at Lysingen ikke er en optimal ferge, men at ferga tilfredsstiller kravene.

– Verken vi eller rederiet synes dette er ei kjempebra ferge. Hadde de hatt noe annet å sette inn hadde de jo gjort det.

Monika Sande:– Vi er snart klar med ny utlysning på sambandet mellom Svolvær og Skrova og da vil det sikkert komme både tilbud på nye anbud og nye ferger. Dette blir operativt fra 2024. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Hun sier de følger opp situasjonen og at det blir en dialog hvis fylkeskommunen opplever at Torghatten Nord ikke leverer i forhold til kontrakten.

– Hvis ikke fergene går etter det som er planlagt får ikke operatøren betalt som planlagt. Vi har lyst ut en kontrakt og sagt hva vi krever, så er det opp til operatør å fylle kontrakten, sier Sande.

– Men det er helt klart en dårligere ferge enn Røst, men den er på verftet nå.

Skjønner ikke begrunnelsen

Administrerende direktør i Torghatten Nord, Torkild Torkildsen, kaller anklagelsene mot fergen forhastede konklusjoner.

– Jeg klarer ikke å skjønne begrunnelsen for at fergen ikke er god nok. Det har vært to enkeltturer som er innstilt siden Lysingen ble satt inn.

Administrerende direktør i Torghatten Nord, Torkild Torkildsen, mener det å kalle fergene uegnet er en forhastet konklusjon. Foto: Amalie Nygård Jakobsen / NRK

Han synes dog det er uheldig at den ene innstillingen skjedde så kort tid etter ferga ble satt inn.

– Det er selvfølgelig uheldig og bare å beklage at skapene ikke var sikret godt nok.

Torkildsen understreker at Lysingen er sertifisert for det området og trafikkerer i lignende farvannsområder også resten av året.

– Har Torghatten Nord nok egnede ferger til å fylle forpliktelsene sine til befolkningen?

– Vi har en kontrakt med Nordland fylkeskommune som vi forholder oss til. Den sier noe om både hovedfartøy og reservefartøy, påpeker han.

I slutten av neste uke skal Røst være ferdig på verksted og tilbake på sambandet, opplyser den administrerende direktøren.

– Jeg kan ikke garantere noe, men vi regner med at den er tilbake om en ukes tid.

Frem til det vil Lysingen fortsette å gå, legger han til.