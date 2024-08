Med vinden susende rundt seg danser Ellinor Staurbakk fra Engeløya i Steigen elegant gjennom luften.

Ellinor Staurbakk hadde aldri deltatt i en konkurranse før hun meldte seg på NM. Foto: Ellinor Staurbakk / Ellinor Staurbakk

Staurbakk er utdannet danser og begynte først å utforske bevegelser med tyngdekraft under vann.

Kort tid etter fikk hun ideen om å bevege seg i lufta.

– Det er en enorm frihetsfølelse, som er helt sinnssyk. Man har mulighet til å gjøre hva som helst, sier Staurbakk.

Staurbakk begynte med fallskjermhopping i 2022. Siden har det blitt flere hundre hopp. I fjor ble det 350 hopp.

– Det starta mest som et kunstprosjekt og det å kunne danse i lufta, så tenkte jeg hvorfor ikke bare konkurrere i det òg?

Da det for første gang ble arrangert norgesmesterskap i freestyle skydiving lekte Staurbakk med tanken om å delta.

Freestyle skydiving er en gren innen fallskjermhopping.

Sporten utføres i par. Den ene utfører akrobatiske manøvrer, mens den andre filmer forestillingen. Alt dette gjøres i fritt fall.

– Det er en duett i lufta mellom kameraflyger og utøver, forklarer Staurbakk.

Staurbakk hadde tenkt på å delta, men var i utgangspunktet satt opp på jobb.

Da jobbhelga ble flytta fikk hun plutselig tid til å trene litt.

– Jeg tenkte fader heller, vi gjør det.

Sammen med lagkamerat Viktor Dueholm bestemte Staurbakk seg for å melde seg på konkurransen med lagnavnet Beyond The Blue. Det ble raskt laget en koreografi, som de øvde intensivt på i én uke.

Og så var det bare å hoppe i det:

Ellinor Staurbakk fra Steigen skrev seg inn i historiebøkene da hun sammen med lagkamerat Viktor Dueholm vant den første NM-tittelen i Freestyle Skydiving. Video: Viktor Dueholm. Du trenger javascript for å se video. Ellinor Staurbakk fra Steigen skrev seg inn i historiebøkene da hun sammen med lagkamerat Viktor Dueholm vant den første NM-tittelen i Freestyle Skydiving. Video: Viktor Dueholm.

– Imponert over nivået

Norgesmesterskapet ble arrangert av Grenland fallskjermklubb i Skien.

– Det har vært mange tusen dugnadstimer for å få det til. Det ble en suksess.

Det ble planert ut og sådd ny plen for å lage et landingsområdet for fallskjermhopperne. Foto: Jan Oterholt // Tore Helliksen

Det sier styreleder i klubben Ole Bjørn Bjørge. Bjørge forteller at det var hentet inn dommere fra England for å dømme i freestyle skydiving.

– De var veldig imponert over nivået i Norge. Dette har ikke vært en gren som Norge har hevda seg veldig godt i tidligere, men nå blir nivået høyere og høyere.

Laget Beyond The Blue, som består av Ellinor Staurbakk og Viktor Dueholm, skrev historie under årets norgesmesterskap. Og det frister til gjentakelse. Foto: Ellinor Staurbakk / Ellinor Staurbakk

– Jeg følte at det gikk bra. Vi hadde en god dynamikk sammen, og så var det veldig artig, sier Staurbakk.

Staurbakk og Dueholm gikk til topps under årets mesterskap og ble dermed historiske.

Oppsving under korona

I 2023 ble det gjort 86.000 fallskjermhopp i Norge, ifølge Norges Luftsportforbund.

Det er en stor økning fra 2018 hvor det ble gjennomført om lag 60.000 fallskjermhopp.

Norgesmesterskapet i fallskjermhopping ble en stor suksess, ifølge Ole Bjørn Bjørge. Foto: Jan Oterholt // Tore Helliksen

– Vi har hatt en oppsving gjennom pandemien. Da fikk vi veldig mye nye kurselever. Mange andre har kanskje hatt nedgang, men vi hadde faktisk et oppsving, så er det alltid gjennomtrekk.

Det sier fagsjef for fallskjerm i Norges Luftsportforbund, Knut Lien.

Fallskjermhopping er ikke en veldig fysisk sport, ifølge Lien. Driver du derimot med freestyle skydiving, så krever det mer.

– For det første der må du være ganske myk og ganske godt trent for å drive med den akrobatikken som ligger i den grenen, sier Lien.

Fallskjerminstruktør Knut Lien. Foto: Håkon Løken / NRK

Lien forteller at fallskjermmiljøet har omtrent 2200 aktive medlemmer i Norge.

– Vi er vel en gjeng som kanskje vil ha noe litt mer i hverdagen enn bare A4, og gå på gå på jobb og synes det er nok risiko å gå på rødt lys en gang iblant.

Ellinor Ødegård Staurbakk gjør «sunsetload headdown split» Foto: Viktor Dueholm

Risikofylt sport

Fallskjermhopping kommer med en risiko.

– Du hopper ut av et fly og faller mot bakken i 200 kilometer i timen. Det i seg selv sier at det vil være en risiko. Du må gjøre noe aktivt for at det skal gå bra. Du må trekke skjermen din, men alt kommer an på øynene som ser, sier Lien.

Og for Ellinor Staurbakk er fallskjermhopping ikke stort verre enn å kjøre bil:

– Bare det å skulle sette seg på en bil, eller sette seg på motorsykkel, er egentlig større risiko. Samtidig er jeg veldig takknemlig for at jeg begynte å hoppe fallskjerm nå og ikke for 50 år siden. Det har vært en enorm utvikling i utstyret.