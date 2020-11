Ella (21) har valgt et utradisjonelt yrke og er håpet for eldgammelt håndverk

Ella Mørtsell har valgt et noe utradisjonelt yrke.

Hun er trebåtbygger.

En tradisjon som strekker seg flere hundre år tilbake i tid.

– Jeg har vokst opp med nordlandsbåt, så det er naturlig for meg å ha det rundt meg. Men at jeg endte opp som båtbygger er egentlig litt tilfeldig, sier Mørtsell.

Hun vet om noen andre unge som har utdannet seg i båtbyggerfaget. Likevel er det fortsatt flest eldre menn som behersker denne tradisjonen i Norge.

– Men jeg tror at det er håp for båtbyggertradisjonen. Vi er nok ikke de siste.

Ella Mørtsell tok fagbrev som trebåtbygger hos Oselververkstaden i Hardanger høsten 2019. Foto: Privat

Yngste vinner

Denne uka ble hun tildelt Kulturminnefondets nasjonale håndverksstipend.

– Det er kjempehyggelig at noen synes jeg er verdt det. Jeg tenker ikke selv at jeg fortjener 50.000 kroner, men setter stor pris på det. Jeg har fått gratulasjoner i fleng. Det er helt sykt.

21-åringen er den yngste som har fått stipendet.

– Fra å ha «vokst opp» i Nordlandsbåter har hun valgt et utdanningsløp som bidrar til å ivareta et håndverk, og med sin allsidige kreativitet kan hun føre håndverkstradisjonene knyttet til faget videre, sier nestleder Hanne Kristin Jakhelln.

Hanne Kristin Jakhelln, nestleder i Kulturminnefondet, delte ut prisen under et overraskende besøk til Ella Mørtsells arbeidsplass Båtbyggern på Kjerringøy. – Stipendet tildeles en engasjert, lærevillig og faglig solid håndverker, sier Jakhelln. Foto: Ulf Mikalsen

Pengene skal brukes på kurs for å lære andre håndverk, eller til å lage en båt til seg selv.

– Hvorfor tror du at du fikk prisen?

– Kanskje fordi jeg er ung og driver med noe som det er behov for at flere gjør. Det er en kunnskap som ikke alle har, sier Mørtsell.

Håper på Unesco-stempel

Forbundet Kysten har tidligere sagt at de er veldig bekymret for at båtbyggertradisjonen i Norge skal dø ut.

De jobber blant annet for å ta vare på gamle båter og bygninger, kultur og håndverkstradisjoner knyttet til kysten.

– Mange båtbyggere sliter, og markedet svikter. Vi opplevde et lite løft på 1990-tallet, men nå er vi i ferd med å miste en viktig kulturarv, sa Tore Friis Olsen i Forbundet Kysten.

De siste årene har forbundet også jobbet med å få klinkbåttradisjonen inn på Unescos liste over den immaterielle kulturarven.

Nominasjonen er nå sendt inn av Kulturdepartementet som et felles nordisk samarbeid.

– Om ett års tid får vi det endelige svaret på om dette får Unesco-stempelet som en viktig kulturarv å ta vare på. Det vil være et enormt statusløft for en viktig tradisjon og kunnskapskompleks, sier kommunikasjonsrådgiver Tuva Løkse.

– Blir ikke rik av dette

Den unge båtbyggeren jobber for tiden for og med Ulf Mikalsen ved hans båtbyggeri på Kjerringøy utenfor Bodø. Det var han som nominerte henne til prisen fra Kulturminnefondet.

– Det er fantastisk artig at hun fikk den. Fordi hun er utrolig lysten på å lære og veldig interessert i alle de gamle teknikkene som er knyttet opp mot maritime aktiviteter.

Ulf Mikalsen driver Båtbyggern på Kjerringøy i Bodø kommune. Der bygger han i hovedsak nordnorske tradisjonsbåter i tre. Foto: Jamie Gallant / Bureau of Explorers

Han håper flere unge vil gjøre som henne.

– Det ser ikke lyst ut fordi vi er ganske få igjen. Men jeg håper at Ella og kjæresten hennes, som også går i båtbyggerlære, kanskje vil overta her en dag. Eller at de uansett fortsetter å føre tradisjonen videre, sier Mikalsen.

I liket med Forbundet Kysten håper han Unesco tar den nordiske båtbyggertradisjonen under sine vinger. Fordi da vil det bli lettere å få penger til byggeprosjekter, tror han.

– Dette er ikke et yrke man blir rik i. Vi sier på skøy at å være båtbygger er den hyggeligste måten man kan sulte i hjel på.