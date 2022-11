Slipper ut 300.000 tonn CO₂ – blir først i verden med mulig løsning

CO₂ i atmosfæren 416 ppm 1,5-gradersmålet +1.02°C Les mer om klima

Elkem Rana produserer hvert år tonnevis med ferrosilisium.

Stoffet er viktig i blant annet produseringen av stål og støpejern.

Men produksjonen har tradisjonelt skapt store klimautslipp.

Nå tar Elkem Rana et viktig steg i riktig retning for å begrense utslippene:

– Vi er det første smelteverket i verden som gjennomfører karbonfangst. Det kan være et av de virkemidlene som må til for å komme til en karbonnøytral produksjon, sier Frode Johan Berg, verksdirektør i Elkem Rana.

Prosjektet er et viktig pilotprosjekt.

Men skal det skaleres opp vil det kreve tunge investeringer.

Karbonfangstprosjektet er i gang for Elkem Rana, Foto: Frank Nygård / NRK

Vil godkjenne teknologien

Prosjektet er en del av et samarbeid mellom Mo Industripark AS, Sintef, Elkem, Alcoa, Celsa, Ferroglobe, SMA Mineral, Norcem, Norfrakalk, Arctic Cluster Team og Aker Carbon Capture.

Aktørene har tidligere anslått at de potensielt kan redusere utslippene med 1.5 millioner tonn CO₂.

Det tilsvarer 3 prosent av Norges totale utslipp.

Mo Industripark står for store klimautslipp, men gjør nå viktig nybrottsarbeid for å nærme seg klimanøytral produksjon. Foto: Mo industripark

Nå er første skritt på veien tatt. Klimadirektør i Elkem, Trond Sæterstad, sier dette kan være viktig for hele industrien.

– Dette er et anlegg i mindre skala, men det er komplett. Det betyr at vi kan verifisere og godkjenne teknologien for vår industri.

– Det er viktig nybrottsarbeid.

Prosjektet har en varighet på to år. Selve testingen, som nå er i gang, varer i seks måneder.

Trond Sæterstad forteller at arbeidet er viktig for flere enn bare Elkem. Foto: Frank Nygård / NRK

– Vi tror karbonfangst er et viktig virkemiddel hvis vi skal følge vår egen klimastrategi og følge opp Parisavtalen, sier Sæterstad og legger til:

– Resultatene fra dette prosjektet vil vi overføre til andre og annen prosessindustri.

– En stor investering

I oktober i fjor ble det av Gassnova innvilget penger til testing av karbonfangstanlegg på smelteovner.

Frode Johan Berg, verksdirektør i Elkem Rana sier de er veldig fornøyd med å være i gang med et viktig virkemiddel for å redusere utslippene.

– Vi slipper ut 300.000 tonn hvert år. På sikt ser vi for oss at vi skal gå i retning av karbonnøytral produksjon.

Elkem Rana vil gå fra å slippe ut 300.000 tonn til å bli helt nøytral. Altså slippe ut null. Foto: Frank Nygård / NRK

Dette er imidlertid et mindre pilotprosjekt. Skal det skaleres opp vil det koste mellom 1 og 2 milliarder kroner.

– Det er en stor investering. Det blir viktig med samarbeid med myndighetene. Nå har vi fått støtte til piloten som vil gi oss viktig erfaring. Det tar vi med oss inn i en storskalering, sier Berg.

Han legger til:

– I en større utvikling vil vi ha behov for støtte.

Trond Sæterstad sier det per i dag ikke er en ordning på plass.

– Det finnes midler i EU, men vi må diskutere med norske myndigheter om hvordan vi kan få på plass en ordning.

– Vi har tro på at vi får til en god dialog for rammebetingelsene.

