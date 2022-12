Norsk industri kan gjennom gunstige avtaler sikre seg rimelig kraft til fast pris.

Poenget er å sikre at industrien skal levere de varene det er behov for.

Mandag skrev NRK at Elkem Rana stopper produksjonen av ferrosilisium fordi det er mer lukrativt å videreselge strømmen.

Det skaper reaksjoner.

– Jeg frykter at Elkem er med på undergrave hele systemet med å tilby kraftkrevende industri rimelig strøm, sier Lars Haltbrekken i SV.

Elkem mener på sin side de er med på å gjøre mer strøm tilgjengelig for alle.

Gunstige avtaler

Kraftprisene i Norge, og i Europa, er skyhøye.

Likevel skal hjulene gå rundt – og et av tiltakene for å sikre at ikke industrien stopper opp er fastprisavtaler på kraft.

NRK har vært i kontakt med Statkraft som forklarer hvordan disse industrikraftkontraktene fungerer.

Skal et industriselskap tegne en slik avtale må en rekke ting være på plass:

Minst 150 millioner kilowattimer gjennom avtalens løpetid.

Minst syv års varighet.

Selskapet må være definert som industri.

Elkem Rana driver med industri – og kjøper kraft gjennom industrikraftkontrakt. Foto: Frank Nygård / NRK

På den andre siden av avtalen står en kraftprodusent.

Hvorfor skal de binde slike avtaler?

Produsenten får grunnrenteunntak – altså at grunnrenten beregnes ut ifra den faktiske prisen på kontrakten, og ikke basert på spotprisen i markedet.

Dette fjerner en stor skatterisiko for produsenten – og gjør det attraktivt for dem å selge kraft til kraftkrevende industri.

I tillegg kan det sikre en stor andel av inntekter frem i tid for produsenten.

Frykter undergraving av systemet

Elkem Rana er altså en av industriselskapene i Norge som har en slik avtale.

De produserer til vanlig ferrosilisium i to ovner. Nå har de skrudd av en av de to ovnene fordi det er mer lukrativt å selge strømmen videre.

Lars Haltbrekken er stortingsrepresentant for SV.

Han sier grunnen til at industrien tilbys rimelig strøm er for å drive produksjon, ikke børsspekulasjon med videresalg av strøm.

Lars Haltbrekken mener det er helt feil at Elkem Rana videreselger strømmen de får kjøpe gjennom gunstige industriavtaler. Foto: Kristian Skårdalsmo

– Vi frykter at Elkem er med på å undergrave det systemet vi har.

Elkem Rana argumenterer på sin side for at de frigjør strøm markedet skriker etter.

– Strømkrisen kan ikke løses ved å redusere produksjonen og i verste fall måtte permittere folk, mener Haltbrekken.

– Vi mener Elkem har et samfunnsansvar, for her har det norske fellesskapet stilt opp med rimelig strøm for at de skal drive produksjon av ferrosilisium i Norge.

Halve produksjonen av ferrosilisium hos Elkem Rana er satt på vent. Foto: Frank Nygård / NRK

Haltbrekken understreker at de mener ordningen er til for å sikre gunstig pris på kraft til produksjon, ikke noe annet.

– Det er noe den norske regjeringen har sørget for. Da blir det feil å skulle drive som en strømsalgspekulant.

Vil produsere – ikke selge kraft

Fredrik Norman, Elkems direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt, sier til NRK at de har sikret 80 prosent av kraften på langsiktige kontrakter.

– Vi har flere slike kontrakter til enhver tid, og disse fornyes jevnlig. Noen har varighet inn på 2030-tallet.

– Er det noen klausuler for hva strømmen kan brukes til?

– Ja, i kontraktene er det begrensninger med krav til industribruk innenfor den definerte tidsperioden. Det vi har valgt å gjøre nå er innenfor disse begrensningene.

Norman understreker at Elkem ikke bryter med avtalene når de videreselger strømmen. Foto: Frank Nygård / NRK

På spørsmål om kritikken fra Haltbrekken svarer Norman at det er ingenting de heller vil enn å produsere metall til det grønne skiftet.

– Det som er med på å undergrave det er situasjonen i kraftmarkedet.

Han legger til:

– Det skulle ikke være mer lønnsomt å selge kraft enn å produsere materialer, og vi håper at normalsituasjonen kommer tilbake.

Lønner seg å gjøre vedlikehold

– Men hvorfor kan man ikke bare fortsette å produsere metall?

– Vi måtte ha stanset en eller annen gang for å gjøre vedlikehold, og akkurat nå lønner seg å gjøre det nå.

– Frykter dere at politikerne kan stramme inn skattefordelene når de ser at dere selger strøm på børs i stedet for å produsere silisium?

– Nei, svarere tvert imot. Det er en del av det norske beredskapssystemet i kraftmarkedet at kraftbrukere går ut av produksjon i kortere eller lengre perioder. Statnett ber i disse dager oss i industrien om å være fleksible for å bidra til å avlaste kraftsystemet, svarer Norman.

– Elkem er i tillegg en del av effektopsjonsmarkedet og regulerkraftmarkedet hvor vi bidrar med fleksibilitet på kort og mellomlang sikt. Slik bidrar vi til samfunnet ved å gjøre strøm tilgjengelig for alle andre.

LES OGSÅ: