Elkem Rana investerer 140 millioner

Elkem Rana investerer 140 millioner kroner i nytt utstyr for å øke produksjonen, og redusere utslipp. Ifølge verksdirektør Frode Johan Berg vil investeringen innebære ombygging av en ovn, og å bytte ut koks, og kull med treflis. Gevinsten vil være økt produksjon, reduserte utslipp av CO2, NOx (nitrogenmonoksid), og støv til luft. Reduksjonen av NOx tilsvarer utslippene fra 20.000 dieselbiler.

– Elkem Rana-anlegget er allerede basert på fornybar vannkraft, og energigjenvinningen representerer omtrent 15% av strømtilførselen. Med denne investering sikrer vi nok en viktig oppgradering av anlegget vårt i Rana, som bidrar til modernisering av produksjonen både i form av forbedret sikkerhet, økt kapasitet og lavere utslipp, sier Frode Johan Berg, verksdirektør ved Elkem Rana.

Den totale investeringen knyttet til prosjektet er 140 millioner kroner, hvorav 70 millioner kroner er støtte i form av tilskudd fra NOx-fondet.

– Elkem har redusert utslippene fra sine fabrikker i Norge betydelig det siste tiåret, de fleste med økonomisk støtte fra NOx-fondet, og med imponerende resultater. Prosjektet ved Elkem Rana representerer en ny milepæl i arbeidet med å redusere utslipp, å flytte Norge mot et nullutslippssamfunn og å etablere en grunnlinje for lavutslipp for deres industrisektor, sier Tommy Johnsen, daglig leder for NOx-fondet.