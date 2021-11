Lederne for verdens 20 mektigste økonomier er enige. Oppvarmingen av kloden må bremses.

Samtidig er nordmenn utslippsgiganter.

Industrien står for store deler av utslippene. Skal Norge nå målene må de kutte.

Et samarbeid mellom Mo Industripark AS, Sintef, Elkem, Alcoa, Celsa, Ferroglobe, SMA Mineral, Norcem, Norfrakalk, Arctic Cluster Team og Aker Carbon Capture er nå i gang.

De anslår at de potensielt kan samle 1,5 millioner tonn CO₂

Eller 3 prosent av Norges totale utslipp.

Dette skal de nå gjøre noe med gjennom:

Testing av verdens første karbonfangstanlegg på ferrosilisium-smelteovner.

– Dette betyr at vi opprettholder et sterkt konkurransefortrinn og produktene blir grønnere. I tillegg får vi kompetanse – og vil være konkurransedyktige mot det internasjonale markedet, sier Jan Gabor, direktør for eiendomsutvikling i Mo Industripark.

Et kjempestort steg i riktig retning

Sent i oktober kom beskjeden fra satsforetaket Gassnova:

Testing av karbonfangstanlegg på smelteovner får støtte.

Først ut blir Elkem Rana og SMA Mineral i Mo Industripark.

Jan Gabor i Mo Industripark. Foto: Frank Nygård / NRK

Jan Gabor i Mo Industripark sier til NRK at de involverte partene vet at de står for store utslipp – noe de ønsker å gjøre noe med.

– Vi har jobbet med kartleggingen siden 2017. Beskjeden om støtte er det beste vi har hørt på lenge, sier Gabor og slår fast:

– Vi tar med dette et kjempestort steg i riktig retning.

CO₂ eller karbondioksid er en del av kretsløpet på jorda, og viktig for både planter og oss mennesker. Den fanger opp varme og gjør temperaturen på jorda levelig.

Viktig for norsk utvikling

Produksjon av metaller og sement gir store utslipp av CO₂. Det er disse avgassene som skal fanges og renses.

Målet er at det som slippes ut er helt rent.

Freyr planlegger en stor batterisatsing i Rana. Nå gjør andre aktører i Mo Industripark et alvorlig grep for å henge med i det grønne skiftet. Illustrasjon: Freyr

Klimadirektør i Elkem, Trond Sæterstad, er strålende fornøyd med at de er med på prosjektet.

– Elkem lanserte nylig et globalt klimaveikart for å redusere utslipp mot netto null og øke leveransene av avanserte materialer til det grønne skiftet. Veikartet fokuserer blant annet på å redusere fossile CO₂-utslipp og karbonfangstanlegg vil være en viktig del av dette arbeidet, sier han i en pressemelding.

– Vi er stolte over at vi nå får på plass nytt stort testprosjekt for karbonfangst i Norge.

Gabor understreker at dette ikke bare er viktig for de involverte partene.

– Først og fremst ønsker vi å opprettholde farten på norsk teknologi innenfor karbonfangst. For det andre ønsker vi å redusere våre utslipp, og være i posisjon til å nå målene innen 2030.

– At vi nå får støtte gjør at vi kan opprettholde riktig fart.

Store muligheter for utslippskutt

Sintef er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med ekspertise innenfor blant annet industri og klima og miljø.

De har en viktig rolle i prosjektet.

Forskningsdirektør Jack Ødegård sier til NRK at det er store muligheter for å kutte utslipp i verdens metallproduksjon.

Dette prosjektet vil alene kunne gjøre mye for Norges totale utslipp.

– Til sammen har partnerne i dette prosjektet identifisert 1,5 millioner tonn fangbart CO₂ fra sine virksomheter i regionen, sier han og legger til:

– Det tilsvarer 3 prosent av Norges totale utslipp, og representerer nesten en tredel av utslippene fra metallindustrien.

– Hvilken betydning kan dette ha for Norges, og verdens utslipp?

– Det å få testet på dette nivået er avgjørende. Det er store investeringer bak de industrielle anleggene som skal ta dette i full skala. Så det å vite at dette fungerer på litt lavere skala er helt avgjørende for de investeringsbeslutningene som må treffes.

– Så hvis dette prosjektet er en suksess, så kan det ha stor betydning?

– Ja, da tenker jeg at flere av leverandørene og industriene står klar for aktuelle steder for å skalere dette videre, sier Ødegård.