Elin hevder hun skvises ut av turister i Lofoten

Fredriksen har søkt etter leiligheter i Henningsvær, Kabelvåg og Svolvær, men at det er helt umulig å finne noe for leie. Boligen hun leier i dag er en feriebolig som årlig leies ut til turister.

Lofoten er blant stedene i Europa med høyest dekning av Airbnb-leiligheter per bolig. Fredriksen hevder mange andre er i samme situasjon. Nå frykter hun at hun må flytte fra kommunen.

– Jeg er innstilt på at jeg må flytte ut av kommunen og finne meg en annen jobb. Jeg hadde lyst til å bo i Vågan og trives kjempegodt, men fordi det er umulig å få seg en bolig, må jeg flytte.

Vågan har for øyeblikket få eller ingen leiligheter til ordinært utleie, men igjen er det flere som ligger ute for salg.

– For meg er det ikke et alternativ å kjøpe i livssituasjonen min nå, forteller Fredriksen.

NRK har tidligere omtalt at korttidsleie-trenden og Airbnb kan få store konsekvenser for særlig de mindre kommmunene, ifølge en rapport fra Nordlandsforskning. På den ene siden bidrar Airbnb til økt turisme og det øvrige næringslivet.

På den andre siden blir det vanskeligere for vanlige folk å finne seg plass å bo. Rapporten hevder det kan få katastrofale konsekvenser for enkelte kommuner.

Mener press på tomme boliger er positivt

Ordfører i Vågan kommune Eivind Holst mener korttidsleie kan være positivt for kommunene. Når flere boenheter leies ut via eksempelvis Airbnb, gir det press på prisene.

– Airbnb setter press på antallet boliger som står tilgjengelig og løfter prisen på de samme boligene. Da får man en høyere pris på boligmarkedet generelt, og det kan bygges mer boliger enn ellers, sier han.

Vågan-ordfører Eivind Holst mener Airbnb er positivt for kommunen. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Et stort problem

Kurt Atle Hansen er næringssjef i Flakstad kommune. Han anslår at med alle som tilbyr korttidsutleie, brukes mellom 12 og 15 prosent av boligene i kommunen til dette.

Han sier at kommunen har nedgang i folketallet til tross for flere nye hus enn før. Både unge og arbeidsinnvandrere har ifølge Hansen ytret et ønske om å flytte til kommunen, men stoppes av et vanskelig marked med en stor andel korttidsutleie.

– Det er nok av arbeidsplasser i kommunen til å være langt flere innbyggere. Da er det et stort paradoks at vi ikke får det til å gå i hop. Når det ikke er tilgjengelige boliger i Flakstad, så flytter ungdommen ut av kommunen.

I Flakstad kommune i Lofoten leies mellom 4,6 og 9 prosent av boligene (avhengig av opptellingsmetode) via Airbnb. På bildet: Fiskeværet Nusfjord. Foto: Wikimedia Commons

– Gjenspeiler måten folk lever på

Korttidsleieaktøren Airbnb skriver i en e-post til NRK at rapporten kommunen viser til fra Nordlandsforskning er misvisende og feilaktig.

Selskapet mener deres boligenheter utgjør en mindre del av det totale antallet boliger enn hva de oppgir i rapporten fra Nordlandsforskning.

– Å dele hjemmet sitt, hjelper flere tusen nordmenn til å øke inntekten for å bidra til sine egne familier, skriver public policy manager i Airbnb, Bo de Koning i en e-post til NRK.