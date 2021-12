– Jeg er i sjokk. Jeg er så sinnssykt takknemlig.

Jula kom tidlig for Elias Jonassønn i år, som ikke tror sine egne øyne når han sjekker bankkontoen.

Da 19-åringen møtte NRK tidligere i høst, stod det 0 kroner på saldo 💸

Nå Elias han fått nesten 13.000 kroner fra vilt fremmede på tre dager.

De ønsker å støtte ham etter at han stod frem i media og fortalte om sin økonomiske situasjon som hybelboer og videregåendestudent.

– De fleste bare vippser inn og skriver god jul og lykke til videre. Det var noen som vippsa 5000 kroner alene. Det er helt sjukt, sier han til NRK.

Pengene gikk rett på sparekontoen for å betale fremtidig hybelleie. Etter å ha fylt opp kjøleskapet, vel og merke.

Staten gir 170 kroner mer i måneden

I statsbudsjettet for neste år, som Ap, Sp og SV nå er enige om, er det satt av 40 millioner ekstra til stipendordningen for borteboere.

Det betyr at en elev under videregående opplæring som bor på hybel vil kunne få 1674 kroner mer stipend i året.

Dette vil utgjøre om lag 170 kroner i måneden.

– Det var ikke mye. Det vil jo hjelpe alle lite grann. Men jeg vil fortsatt være avhengig av lån, sier Elias.

Men nå har den blivende fotografen fått hjelp fra uventet og privat hold.

Elias deler hybel på Stokmarknes i Vesterålen med Bror Axel Olsen, som for øvrig er fra Meløy kommune, som er enda lenger unna Elias' sin (Fauske). Men Bror får økonomisk hjelp fra foreldrene sine, slik de fleste andre i klassen. Det gjør ikke Elias. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Går heller sulten

Flere kontaktet NRK i etterkant for å be om kontaktinformasjonen til Elias, slik at de kunne gi ham penger. Én av dem skrev:

Jeg synes han var tøff som sto frem med sin situasjon i artikkelen, og håper at kanskje flere vil støtte ham. Jeg heier på unge som har «drive» 👍 Giver

Pengene dekker nesten tre måneder med husleie. Eller halve studielånet.

Ja, for selv om Elias er videregåendeelev, har han tatt opp lån for å ha råd til å gå på skole.

(Til info: skolen ligger i samme fylke, selv om den nesten er 300 km fra Elias' hjemsted.)

19-åringen fra Valnesfjord tar fagbrev i medieproduksjon på Hadsel videregående skole, for drømmen er å bli fotograf.

I etterkant av at Elias stod frem, har flere kritisert ham (og «ungdom nå til dags») for å være bortskjemte.

Elias' historie har skapt mange reaksjoner. Noen synes ungdom som Elias burde jobbe mer.

Jo da, Elias kunne ha blitt hjemme i Valnesfjord, gått på Fauske videregående skole, bodd hjemme og jobbet på Biltema – hvor har hatt deltidsjobb siden han var 15 år.

– Kunne du ikke bare gjort det, da? Og hatt en mye bedre økonomisk situasjon?

– Jo, men da kommer spørsmålet: hva skal jeg prioritere? Skal jeg prioritere jobben, eller ei utdanning som er nødvendig for å få meg ei god stilling innenfor det jeg vil jobbe med? Jeg har jo en drøm om å komme meg ut i arbeidslivet og vil mye heller stå bak kamera og ta bilder enn å gjøre noe jeg absolutt ikke har lyst til, svarer han

– Jeg er ambisiøs, og går heller sulten for å få den jobben jeg vil ha.