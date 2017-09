Elgku med trillinger passerte jaktlaget: – Ytterst sjelden, sier professor

Elgjakten er i full gang over hele landet. Tirsdag formiddag var Øystein Breines og de andre jegerne i Tjøtta jaktlag ute på jakt på Tjøtta på Helgeland i Nord-Norge.

På formiddagen opplevde de noe som ekspertene mener hører til sjeldenhetene, ei elgku med trillinger.

– Vi gikk side om side oppover et smalt område på Tjøtta i under dagens jakt. Så fikk jeg beskjed fra han som gikk øst for meg at kua med trillingene var på vei like mot meg, sier elgjeger Øystein Breines i Tjøtta jaktlag.

Breines og 10 andre jegere var ute i område i håp om å ta storoksen, men i stedet ble det et minne for livet.

– Jeg synes det var litt arti. Tilfeldigvis har vi verken ku eller kalv på kvoten, så vi lot dem passere. Det var svært smalt der vi gikk, jeg fikk 20 sekunders forvarsel fra jaktkameraten min, så jeg løp og gjemte meg bak en stein, forteller Breines.

– Sjelden at de er i så god form

Det ble ingen storokse denne gangen, men et minneverdig syn for Øystein Breines. Bildet er fra fjorårets jakt. Foto: Privat

Fra skjulestedet nede i fjære fikk han god sikt mot elgfamilien på fire som kom ruslende langs stien.

– Vi var bare interessert i å få de forbi oss så de ikke var i veien. Så da tok jeg frem telefonen og tok bildet, forteller han.

Breines har aldri sett noe lignende tidligere, men han har hørt fra andre jegere at det har skjedd tidligere.

– Jeg har aldri sett det før. Jeg har hørt at det er svært uvanlig at alle vokser opp og er i så god form som disse.

– Vi snakker om promiller

Professor i økologi ved naturvitenskapelige fakultetet på NTNU Bernt-Erik Sæther bekrefter langt på vei observasjonene til Breines.

– Det er ikke engang én prosent. det er snakk om promiller av antallet kalver som fødes som er trillinger, sier forskeren.

Han sier at forekomsten av mat gjerne kan avgjøre hvorvidt ei ku får kalver eller tvillinger, men når det er snakk om trillinger er det gjerne genetiske forhold som avgjør.

Professor i økologi ved naturvitenskapelige fakultetet på NTNU Bernt-Erik Sæther mener synet hører til sjeldenhetene. Foto: NTNU

– Vi pleier å høre om noen tilfeller i tilknytning til jakta, men det er sjelden det er en slik håndfull, sier Sæther.

Ifølge forskeren byr det på noen utfordringer å være mor til tre, de blir flere om maten og det er spesielt utfordrende på vinterstid.

– For det første trenger de mer melk, for det andre så vil de på vinterstid gå og ete opp kvistene for hverandre. Når det er tre i stedet for to kalver, vil det kunne bli mindre tilgang på mat når snøen kommer.