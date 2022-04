Pulivalpen Diesel fikk seg en opplevelse han trolig ikke glemmer med det første, da han og matfar Eirik Stensland tok lufteturen mandag morgen.

– Vi gikk en tur på tomta vår, før jeg skulle på jobb, slik vi alltid gjør, sier Stensland.

Valpen gikk løs og sprang rundt garasjen. Der møtte han på en elg.

Stensland forteller at han nydelig har skoget her, og at elgen sto og spiste frokost da den nysgjerrige valpen forstyrret den.

Han tok fram telefonen for å ta et bilde av elgen.

– Vi går nærmere, og da ser jeg at hunden gjør seg til.

For mens hunden ville leke, var ikke elgen i samme humør.

Hunden ville leke, men elgen var ikke i humør. Foto: Eirik Stensland

Hørte hunden hyle

Plutselig løper elgen etter hunden, men det er dyp snø. Dermed får valpen store problemer med framdriften.

– Jeg ser elgen gjør utslag og slår med framføttene på hunden. Hunden hyler og jeg er sikker på at det ikke er hund igjen.

– Hva gjorde du?

– Jeg brølte jo for å få oppmerksomheten og avlede. Jeg var utrygg på om han ville gå på meg også.

Heldigvis gikk det bra og hunden og valpen gikk hver til sitt. Diesel slapp også unna uten skader.

– Like etterpå skulle han ut og se etter elgen igjen, så han har ikke blitt skremt. Men han vil nok tenke seg om neste gang.

Erling Johan Solberg er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning. Foto: Norsk institutt for naturforskning / NINA

Ikke uvanlig

Erling Johan Solberg er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning.

Ifølge han er det ikke uvanlig at elger går til angrep på hund. Det kan man spesielt se i jaktsammenheng hvor man bruker løshund under jakta.

Solberg har sett bildet av hunden som forsøker å komme seg unna elgen, og er klar på at en slik situasjon er svært farlig for hunden.

– Et annet moment er at en hund i en slik situasjon gjerne vil springe til det tryggeste stedet de kjenner. Og det er ofte eieren. Da kan det bli verre, sier han.

– Hva er årsaken til at elgen går til angrep?

– De føler seg forstyrret og kanskje også litt redd. Særlig på ettervinteren. Det har vært mye snø, og de har vært sultne lenge, sier Solberg.

– Hva er det beste man kan gjøre, hvis man havner i en slik situasjon?

– Det beste er å aldri havne i en slik situasjon. Men skulle det gå så galt, så må man forsøke å trekke seg unna. Til forskjell fra enkelte rovdyr hvor man sier at man ikke skal løpe unna, kan man med fordel gjøre det når det gjelder elg. Det er det elgen ønsker, at du kommer deg bort og ikke utgjør noen umiddelbar trussel.

Må leve med det

Stensland, som bor i Liland i Hamarøy kommune, er på sin side klar på at dette er noe man må forvente.

– Elgen er et villdyr. Blir han usikker, så er angrep beste forsvar.

– Burde elgen avlives?

– Nei. Ikke i det hele tatt. Jeg har selv skoget der elgen holder på. Dette må vi bare leve med. Jeg bor midt i skogen, og vi er vant til elg,