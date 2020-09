Noen ganger får man mer enn man håper på.

Slik var det definitivt for 19 år gamle Karoline Sveen, som sitter i valgkomiteen i Elevorganisasjonen i Nordland.

I helga kom svaret på en Instagram-melding hun sendte til Markus Neby, kjent fra P3morgen og «Kåss til kvelds» på NRK.

I meldingen skrev hun blant annet:

Karoline Sveen: «I september skal EO Nordland ha årsmøte der elever kommer til å stille til valg for å kunne få en mulighet tli å engasjere seg i fylkesstyret og elevdemokrati. Under denne prosessen er det flere som kommer til å bli skuffa og lei seg. Valg er noe veldig personlig og følsomt».

For å gjøre det litt mindre skummelt å tape valget, spurte hun derfor Neby om han kunne tenke seg å sende en liten videohilsen.

– Markus Neby er jo kjent blant ungdom, og et forbilde for mange. Derfor sendte jeg en melding til ham i begynnelsen av august og spurte om han kunne lage en liten videohilsen som vi kunne bruke i rekrutteringsarbeidet.

Men Neby tok den et par hakk lengre – som vanlig.

Lørdag kveld dukket meldingen opp på TV-skjermen i sesongpremieren av «Kåss til kvelds»:

SE VIDEO: Statsminister Erna Solberg og Debatten-programleder Fredrik Solvang var blant dem som var med da Markus Neby fyrte løs.

Statsministeren var med

– Jeg ble ekstremt overrasket da jeg så videoen fra Markus, sier Sveen.

For i stedet for en enkel videohilsen sendt direkte til Sveen, komponerte NRK-profilen en sang og melodi og fikk med seg andre kjendiser.

Debatten-programleder Fredrik Solvang, stortingspolitiker Jan Bøhler og statsminister Erna Solberg var alle med i videoen.

Blant annet sier Solvang at det rent statistisk sett er svært vanlig å tape sitt første valg. Både Kåre Willoch og Gro Harlem Brundtland tapte sine første valg. Erna Solberg hilset og ønsket lykke til.

Også statsminister Erna Solberg ble med på den spesielle videohilsen til Elevorganisasjonen i Nordland Foto: NRK

– Det var veldig stort å få hilsen fra Erna Solberg. At Fredrik Solvang også ble med var overraskende. Han er jo et forbilde for mange politiske spirer, sier hun.

Den spesielle hilsen ble avsluttet med Ella Maria Hætta Isaksen som sang Kari Bremnes' «E du nord».

– Jeg fikk sjokk. Det overgikk alt jeg kunne forestilt meg.

Hun hadde fått en melding fra Neby på fredag med videoen tilsendt på Dropbox.

– Jeg har sett det klippet veldig mange ganger, og jeg smiler hver gang. At de har orket å bruke tid på oss og alle elever som bruker fritiden sin på dette, er så fantastisk.

– Følte at vi måtte gjøre det

– Da hun skrev at jeg kunne gjøre hilsenen på min måte satte det i gang noen tanker, forklarer Markus Ekrem Neby selv.

– Man får jo mange forespørsler om å gjøre hilsener til diverse greier, men siden det var til en såpass nobel sak som rokker ved det grunnleggende demokratiet så følte jeg at vi måtte gjøre det.

SE PROGRAMMET: I sesongpremieren på Kåss til kvelds har Else og Markus besøk av skuespiller Aksel Hennie, hiphop-artist Myra og komiker Bård Tufte Johansen!

Flere stiller til valg

Etter at dette ble vist på TV, har flere meldt sin interesse til å stille som kandidater foran valget som er 10. september.

Sveen har ikke lov til å si hvor mange kandidater de nå har.

– Før dette hadde vi noen, men etter Kåss til Kvelds har vi fått flere kandidater som stiller til valg, sier hun.