Elever fra folkehøgskole i Nordland sitter fast i Tel Aviv

14 elever som går på Helgeland folkehøyskole er i Tel Aviv, den nest mest folkerike byen i Israel.

Det melder Nettavisen.

Ifølge avisen er elevene i Israel i forbindelse med et samarbeid med Israelsmisjonen.

– De er trygge, men har vært i bomberom siden angrepet lørdag, og er preget av det, forteller Jarle Råmunddal, generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon, til Nettavisen mandag formiddag.

Elevene er ifølge nettavisen mellom 20 og 25 år gamle.

Etter planen skulle elevene være i Israel to måneder.

De har inntil nylig bodd på et Kirke- og medlemssenter i Israels hovedstad Tel Aviv

Til NRK sier Råmunddal at elevene nå er på tur til en flypass for å ta et fly hjem tilbake til Norge.

Han sier det forhåpentligvis vil lette 15:30.