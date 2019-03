Onsdag ble en lærer på Bodø videregående skole angrepet og dyttet av en elev ved skolen.

Kommunikasjonssjef Thor-Wiggo Skille i Nordland fylkeskommune forteller til NRK at læreren har fått noen småskader.

– Saken blir anmeldt, men eleven har ikke møtt på skolen i dag, sier Skille.

Eleven er over 18 år.

Spredning av video

En video av hendelsen har spredd seg i sosiale medier blant ungdom i Bodø.

Læreren har det etter forholdene bra. Vedkommende ønsker ikke å kommentere hendelsen overfor NRK. Foto: Skjermdump fra videoen

NRK har sett videoen, hvor man tydelig ser at eleven tar fart og dytter læreren med så hard kraft at læreren faller i bakken.

– Vi ønsker ikke at videoen skal bli spredd. Elevene ved skolen har fått en SMS via skolens varslingssystem om å ikke spre videoen ytterligere, sier Skille.

Eleven har ikke dukket opp på skolen i dag, men skolen skal nå ha kommet i kontakt med eleven.

– De får beskjed om å slette videoen om de har den. Det er ikke lov å dele uten samtykke, og det er en straffbar handling.

I videoen ser man at læreren er tydelig irritert og river blant annet ned elevens bein fra pulten etter å flere ganger ha bedt eleven «kutte det her ut». Da reiser eleven seg opp og dytter læreren lett i brystkassa.

– Skal jeg slå deg ned, eller? spør eleven før læreren ber han sette seg ordentlig.

Eleven sender så avgårde et hardt slag i retning lærerens ansikt. Læreren rekker å trekke seg unna og ber eleven nok en gang sette seg ned på stolen og sitte ordentlig.

Det er da eleven går mot læreren og dytter han slik at læreren faller med stor kraft mot guvlet og veggen.

Tar saken alvorlig

Politiet tar saken alvorlig og sier til NRK at de har iverksatt etterforskning.

– Det er viktig at det skal være trygt for elever og lærere å være på skolen. Vi ser alvorlig på alle voldshendelser, men ser særlig alvorlig på at det skjer på skolen, som skal være et trygt sted for alle, sier operasjonsleder Knut Waldemar Solli.

Knut Waldemar Solli, operasjonsleder i Nordland politidistrikt sier de har et godt inntrykk av miljøet på skolen. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Bodø videregående skole er en av landets største videregående skoler og politiet sier de generelt har et godt inntrykk av miljøet på skolen.

– Men når det er en så stor skole vil det dukke opp enkelthendelser som denne, sier han.

Tilbake på jobb

Også rektor på skolen, Nina Røvik sier til NRK at saken vil bli anmeldt.

Nina Røvik er rektor ved Bodø videregående skole, hun har i en SMS til elevene oppfordret til å slette videoen og ikke sende den videre. Foto: Privat

– Vi behandler saken rutinemessig. Læreren blir ivaretatt og eleven blir varslet om at det opprettes sak. Politiet er kontaktet og saken blir anmeldt, sier Røvik.

Læreren fikk en kraftig smell i hendelsen, og skal til helsesjekk som gjøres av rutine etter slike hendelser.

– Læreren har det bra etter forholdene og blir ivaretatt. Han har ikke vært på legevakt og er tilbake på jobb.

NRK har vært i kontakt med læreren som ikke vil kommentere saken.