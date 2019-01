Eldreministeren etter at pleietrengende fikk fiskeboller på julaften: – Skammelig

Det ble ingen stor fest på julaften for enkelte av de pleietrengende i Andøy kommune i Vesterålen.

Irene Eilertsens 89 år gamle far fikk nemlig fiskeboller til middag levert på døren, noe eldreminister Åse Michaelsen (Frp) reagerer sterkt på.

– Jeg syns dette er skammelig. Dette har jo noe med holdninger til eldre mennesker. På en festdag som julaften, så skal ikke folk være nødt til å sitte der med fiskeboller.

Etter at saken ble publisert i går har den fått den stor oppmerksomhet i sosiale medier.

Nestleder i Frp, Sylvi Listhaug, delte også saken på sin Facebook-side og posten ligger i skrivende stund på rundt 4000 reaksjoner og 450 delinger.

Eldreminister Michaelsen fra samme parti er av samme oppfatning om at dette aldri skulle ha skjedd.

– Vi kan ikke ha det sånn at kommuner behandler eldre mennesker som om de bare er et nummer og et navn og ikke reelle mennesker. De fortjener det aller beste, sier Michaelsen.

Eldreministeren forklarer at det stort sett ser greit ut når det gjelder matleveranse i eldreomsorg i kommunene, men at det forhåpentligvis blir enda bedre.

– Nå har vi nettopp lagt ut en fem års eldrereform som skal ta for seg denne problemstillingen. Vi vil ha kjøkkenet tilbake i eldreomsorgen for å bedre kvaliteten. Derfor skal vi sørge for at det kommer et tilskudd som kommunene kan benytte seg av.

– Men det er godt med fiskeboller?

– På en vanlig tirsdag sier jeg mer enn gjerne ja takk til fiskeboller med karrisaus. Men ikke på julaften, avslutter Michaelsen.

Ordføreren beklager

Ordfører i Andøy kommune, Jonni Solsvik (H), er på sin side klar på hva han mener om saken, tirsdag kveld.

– For Andøy kommune er det bare en måte å uttrykke seg på når dette først har skjedd, og det er å beklage at man har kommet opp i denne situasjonen. Vi ønsker ikke å fremstå på en slik måte, sier Solsvik.

– Er det noen konkrete tiltak som kan gjøres her?

– Jeg har snakket med rådmannen, og hun går inn for å se om det er tiltak som kan og må gjøres for å unngå dette. Men uansett hva slags rutiner man måtte ha, så er mitt utgangspunkt at dette var en glipp.

Til eldreministerens krasse utspill og tilbud om økonomisk støtte, har ordføreren følgende uttalelse:

– Jeg tror det er en fordel å undersøke hva som kan være årsaken før man uttaler seg. Dette handler ikke om penger. Her har det skjedd noe som alle parter er enig om at ikke skulle skje.