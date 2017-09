Eldre mann funnet død i sjøen i Alstahaug

Politiet har grunn til å tro at mannen som er funnet er den kjente friluftsmannen Thor Bergesen (81) som ble meldt savnet av familien 25. august, opplyser politiet.

Han har mistet livet mest sannsynlig som følge av en drukningsulykke. Det er ikke grunnlag for å mistenke at det har tilstøtt mannen noe kriminelt, ifølge operasjonsleder Fred Leirvik i Nordland politidistrikt.

– Han ble funnet lørdag, og vil bli obdusert for å forsøke å avklare dødsårsaken, sier Leirvik.

Familien ble varslet lørdag.

Årets ildsjel i 2013

Thor Bergesen fra Sandnessjøen ble kåret til årets ildsjel innen friluftslivet i Norge i 2013. Foto: Jørn Norli / NRK

Bergesen ble kåret til årets ildsjel innen friluftslivet i Norge i 2013.

Prisen er en anerkjennelse til lokale ildsjeler for friluftslivet og vinneren stemmes fram av folket. Prisen deles ut av Helsedirektoratet, Miljødirektoratet, Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) og festivalen Friluftsliv for alle, og avstemningen foregikk på UT.no.

Prisen fikk han for sin utrettelige innsats for å få folk opp av godstolen og ut i naturen. Med rødmaling har han merket stier og gjort både De syv søstre og Dønnamannen tilgjengelig for folk flest.