Eldre kvinne kjørte inn i veranda i Bodø

For to dager siden kjørte en bil inn i et bygg ved Banehaven i Kristiansand.

I dag har nesten det samme skjedd i Bodø.

En eldre kvinne har åpenbart mistet kontroll over bilen og kjørt inn i en veranda på Mørkved i Bodø.

Operasjonsleder Lars Halvorsen forteller til NRK at det er ikke avklart hvordan bilen havnet i inngangspartiet til leilighetsbygget.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Enten er det en førerfeil eller så er det en teknisk feil, sier han.

Sjåføren av bilen er i ferd med å bli avhørt av politiet, som også vurderer om bilen skal tas med inn til en teknisk undersøkelse.

– Avhøret vil være med på å belyse hendelsesløpet, sier Halvorsen.

Kjøretøyet har naturlig nok fått materielle skader, men sjåføren er uskadd, melder politiet.

Det er ingen mistanke om ruskjøring.