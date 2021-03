– Første gang jeg dro på lofotfiske fylte jeg 15 år. Da var jeg bare kokk, så det ble ikke så mye tid på havet. Og da jeg fikk være med ut ble jeg bare sjøsyk, forteller Terje Aune.

Det har snødd mye i Sandnessjøen. Han er om bord i fiskebåten «Sjøblomsten», utstyrt med snøskuffa.

Ved sin side har han kona gjennom 60 år, Jorunn. Atter en gang gjør de seg klare for lofotfiske.

– Vi har vel vært der sammen 22 ganger tidligere, sier Terje.

Som fisker fra sine yngre dager, har han en klar rolle om bord. Kona Jorunn er litt mer usikker på hva hennes rolle egentlig er.

– Vet ikke helt hva du skal kalle meg. Selskapsdame, kanskje? sier hun.

Enklere i Lofoten

Med «Sjøblomst» skal de sette garn i Lofoten. Ifølge Jorunn er det vanligvis Terje som bestemmer hvor de skal sette det. Selv om han mener kona har et ord med i laget hun også.

– Vi diskuterer jo hvor vi skal sette garnet. Ofte er det jo flere andre som setter garn samtidig, sier Terje Aune.

Men ekteparet gleder seg. Én ting er at de gleder seg til å kunne dra på lofotfiske sammen nok en gang.

– Vi er heldige som er såpass friske og kan gjøre dette sammen. Jeg er veldig takknemlig for å være på føttene fortsatt, sier Jorunn.

I tillegg gleder de seg til livet som fisker i Lofoten.

Og arbeidet starter tidlig om morgenen. Som regel er de tilbake fra sjøen rundt klokken 12 på dagen.

– Nå for tiden slipper vi jo å sløye fisken selv og sånn. Før i tiden måtte vi sløye den selv. Når du må sløye to tonn fisk, da holder du jo på til langt på natt, forteller Terje.

– Det er mye enklere i Lofoten enn her hjemme. Her må vi jo gå flere timer med båten for å levere fisken. Vi må sløye og sortere den selv. I Lofoten er det mye mer tilrettelagt og lettvint, sier Jorunn.

– Hvordan er det med deg og sjøsyke, da?

– Den ligger der og lurer, men jeg har ikke matet krabbene ennå.

BÅTEN: 35 år gamle «Sjøblomsten» har hatt seg noen turer på havet, men holder fortsatt mål for Terje og Jorunn Aune. Foto: Ole-Christian Olsen / NRL

Får skryt av Fiskarlaget

De kjenner ikke så mange på sin egen alder ute på fiskefeltet, men vet at det finnes flere godt voksne lofotfiskere.

Jorunn tror Terje blir å holde på med båten og fisket så lenge han kan.

– Han greier ikke å sitte i ro så lenge i godstolen hjemme, gliser Jorunn.

FORBEREDELSER: Etter et realt snøfall i Sandnessjøen, er det Jorunn og Terje selv som må gjøre «Sjøblomsten» klar for havet. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen er full av beundring for det rutinerte ekteparet. Han tror ikke det er mange som er like rutinerte som dem ute på Lofotfisket, men er ikke overrasket.

Fiskeryrket bidrar til at man holder seg i god form lenge.

– Du er i bevegelse og fiskerne holder seg generelt sett i god form. Samtidig har de et kosthold og levemåte som ofte er bra for helsa, sier Ingebrigtsen.

Kjell Ingebrigtsen er leder i Norges Fiskarlag. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Han synes det er kjempebra at et ektepar kan få oppleve Lofotfisket sammen så lenge.

– Fiskeryrket er et yrke som gir veldig mye. Det er nettopp det med drømmen om fiskeriet, der ingen dager er like. Kommer på land ene dagen, vet du ikke hva som kommer neste dag. Det er like spennende hver gang å oppleve og få en fin torsk om bord i båten, sier han.

Han tror det er blitt lettere å holde på med fisket lengre nå enn det var før, på grunn av bedre boforhold i båten.

– Helt andre båter i dag som er moderne, gir større velferdsmuligheter til alle om bord enn det var for noen tiår siden eller ikke så mange tiår siden.