Ektemannens kreftoperasjon brått avlyst: – Helt uhørt, dette er et politisk spill

I helga ble det kjent at alle planlagte kreftkirurgiske operasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen avlyses med umiddelbar virkning.

Årsaken til at det skjedde denne helga er at flere personer har delt et innlegg på Facebook, hvor det kommer fram at lokalsykehuset i Sandnessjøen kommer dårligst ut i landet på den nasjonale indikatoren for operasjon av tykktarmskreft.

Toppsjef ved Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir innrømmer at Facebook-innleggene påvirket beslutningen.

– Vi hadde planer om å gå gjennom samtlige operasjoner mellom 2016-2018 i løpet av januar. Men da det ble sådd tvil om kvaliteten ved sykehuset i Sandnessjøen i sosiale medier, var det viktig å gripe inn nå.

Reagerer

Både pårørende og pasienter som skulle kreftopereres nå i januar reagerer kraftig på at et Facebook-innlegg indirekte setter en båstopp for operasjonene.

TIL BODØ: Rigmor Mentzoni er lettet over at ektemannen har fått ny time for operasjon i Bodø den 17. januar. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

En av dem er Rigmor Mentzoni i Sandnessjøen. Mannen hennes Terje skulle opereres klokka 07.30 mandag.

Han fikk konstatert kreft i tykktarmen 30. desember, og fikk raskt time for operasjon ved sykehuset i Sandnessjøen.

Det ble det ikke noe av. Lørdag ettermiddag ble de oppringt fra sykehuset med beskjed om at operasjonen var avlyst.

Det ble et sjokk for ekteparet.

– Å avblåse en operasjon når alt er klargjort, er rett og slett uhørt. Både overfor pasientene og de pårørende. Det var ille nok å få kreftdiagnosen. Men dette?, sier Rigmor Mentzoni.

Hun er kritisk til ledelsen ved Helgelandssykehuset, som hun mener de baserer sin avgjørelse på ting som skjer på Facebook.

DØDE: Statistikken viser at 14 prosent av dem som ble operert for tykk- og endetarmskreft i Sandnessjøen døde før 100 dager var gått. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– De burde tatt kontakt med sykehuset i god tid. En kreftoperasjon trenger planlegging.

Høie avgjør

Tallene fra Kreftregisteret var klare allerede i september, og nå settes stenginga i sammenheng med lokaliseringsstriden rundt et nytt sykehus på Helgeland, der Sandnessjøen står mot Mo i Rana. Og det er i Mo i Rana at ledelsen for begge sykehusene sitter.

Helseminister Bent Høie (H) har sagt at han snart vil komme med sin beslutning om ny sykehusstruktur på Helgeland.

Mentzoni er godt kjent med den opphetede debatten om sykehusstruktur på Helgeland.

– Men at det skulle gå ut over pasienter og pårørende i en sårbar situasjon, hadde jeg aldri trodd, sier hun.

Nekter å la seg operere på Mo

Før jul fikk Tove Mo påvist kreft i blindtarmen. Den fikk hun fjernet, og nå i januar skulle hun fjerne en del av tykktarmen – for å være på den sikre siden. Foto: Privat

Tove Mo fra Lovund i Lurøy har jobbet som intensivsykepleier i 30 år ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Mandag morgen fikk hun en telefon fra sykehuset i Sandnessjøen om at kreftoperasjonen hennes 21. januar er avlyst.

– Jeg ble spurt om jeg ville overføres til Mo i Rana. Den forespørselen avviste jeg umiddelbart. Det kan virke som noen har en ha en agenda like før helseministeren skal avgjøre sykehusstriden, mener Mo.

Hun skal nå reise til Bodø for å bli operert. Når vet hun ikke.

– Men jeg vet at det haster, sier hun.

STANSER ALLE OPERASJONER: Alle planlagte kreftkirurgiske operasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen avlyses med umiddelbar virkning. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Norsk forening for stomi, reservoar og mage og tarmkreft (NORILCO) er svært bekymret for pasientene.

– Den omtalte statistikken har vært tilgjengelig siden høsten 2019 uten at det er blitt iverksatt gransking. En kan tolke det som at sikkerheten til pasientene er blitt satt på vent på grunn av en politisk diskusjon som gjelder Rana sykehus og Sandnessjøen sykehus, sier styreleder Jane Halvorsen.

Hun mener det er positivt at Helgelandssykehuset nå skal gå gjennom journalene, både av respekt for fremtidige og tidligere pasienter og pårørende.

– Men pasientsikkerheten må ikke blir overlatt til Facebook-aktivisme og neglisjert på grunn av politisk uenighet.

Avviser kobling til sykehusstriden

AVVISER KOBLING: Sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir avviser kobling til sykehusstriden. Her sammen med kommunikasjonssjef Tore Bratt. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Administrerende direktør ved Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir, avviser at avlysningene ved sykehuset i Sandnessjøen har noen sammenheng med sykehusstriden på Helgeland.

– Det er sterkt beklagelig at noen trekker kvalitetsarbeidet vårt inn i den pågående sykehusdebatten, sier Gunnlaugsdottir.

Sykehusledelsen sier statistikken om den høye dødeligheten ved tarmoperasjonene nå skal gjennomgås grundig.

Tallene fra Kreftregisteret kom i september. Direktøren opplyser til NRK at hun ble klar over tallene i desember.

– Jeg besluttet da å sette i gang et arbeid i januar, etter at styret i Helse Nord hadde tatt sin beslutning. Det som skjer nå er at man trekker parallell mellom sykehusdebatten og kvaliteten ved sykehuset i Sandnessjøen. Det var min frykt at det ville skje. Derfor ville jeg vente til i januar.

Ifølge direktøren var det ingen pasienter som ble kreftoperert i det tidsrommet.

– Men det skyldtes ikke at jeg var blitt klar over tallene. Det var bare ingen som skulle opereres i denne perioden.

Direktøren påpeker at Sandnessjøen sykehus siden 2017 har gjort et omfattende arbeid for å heve kvaliteten.

– Både ved å ansette flere folk og inngå et tett samarbeid med UNN.

Ordføreren: – Et strategisk spill

– ET SPILL: Alstahaug-ordfører Peter Talseth kan ikke se en eneste legitim grunn for å stanse kreftoperasjonene. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Alstahaug-ordfører Peter Talseth (Sp) føler seg ikke beroliget etter forklaringen fra sykehusledelsen.

– Jeg oppfatter dette som en del av et strategisk spill mot den prosessen Helgelandsykehuset står i. Helseministeren er i sluttprosessen, og noen prøver å slå tvil om kvaliteten ved sykehuset i Sandnessjøen, sier han.

Talseth mener vedtaket om å stanse operasjonene ved sykehuset kan skape usikkerhet hos pasientene.

– Ved å sende et signal om at de ikke har tillit til sykehuset, kan de skape frykt i befolkningen her. De som havner i en akutt situasjon, vil kunne føle en uro, som er ubegrunnet.