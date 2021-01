Uværet som har herjet i Nordland det siste døgnet har ført til stengte veier, innstilte fergesamband og ødeleggelser på flere bygninger.

Sør for Saltfjellet som ikke kommer seg av flekken. Det gjør det også på nordsiden.

Grunnen er at fjellovergangen på E6 nå har vært stengt i hele 39 timer.

Bjørn Storstad er vogntogsjåfør og skal med varer til Coop-butikker i Fauske, Bodø og nedover langs kysten. Selv om han er fast, lider han ingen nød.

Men det er kostbart å stå stille. Dieselaggregatet går for fullt for å kjøle ned varene i vognen hans.

– Varene står temperert, så det er ikke noe farlig. Det er bare sånn det er når vi bor langt nord. Da må vi bare vente, så lenge de ikke lager en tunnel gjennom Saltfjellet, og det er vel ikke aktuelt, ler han.

Trafikkoperatør Renate Aanes sier at det kan gå mot bedring om noen timer.

– Det er meldt bedring i 20-tiden i kveld, så vi må se om det er mulig å starte kolonnekjøring. Men det er meldt dårligere vær igjen utover natta, så det kan bli stengt på nytt, hvis det åpner.

HER VAR DET ET TAK: En av dem som har merket kreftene til «Frank», er Malvin Olsen som bor på en gård i Dunderlandsdalen. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Tok med seg gårdstak

Ekstremværet «Frank» gjorde nærmest rent bord da han sveipet innom gården til Malvin Olsen i Storlia, nord for Storforshei.

Den kraftige vind har blant annet tatt med seg det 35 meter lange taket på et redskapshus, og ødelagt taket på et annen redskapshus, skriver Rana Blad, som først meldte om skadene.

Selv om oppryddingen på gården er i full gang, ligger flere kvadratmeter tak strødd rundt på området.

Utpå ettermiddagen torsdag fikk gårdbruker Malvin Olsen et forvarsel om hva som var på ferde. Da stakk kyrne til skogs.

Malvin Olsen forteller at han aldri opplevd så sterk vind før. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Allerede ved 14.30-tida torsdag ble det meldt om orkan med vindkast opp mot 50 meter i sekundet på Helgeland.

I 19-tida dro han ut til en av driftsbygningene for å sjekke sikringene. Olsen forteller at vinden var så kraftig at det føltes som å stå inne i en tørketrommel.

Plutselig hørte han et voldsomt brak. Han forsto raskt at et vindkast hadde fått tak i taket på en av driftsbygningene.

– Jeg ble mest forbauset. Jeg trodde ikke det var mulig. Taket er solid og forsterket med tykke stålkonstruksjoner av jernbaneskinner. Disse bygningene har stått i nærmere 40 år, sier han til NRK.

Og nettopp jernbaneskinnene traff veggen så treverket føk til alle kanter.

– Alt ble mørkt, og det var bare å komme seg unna og i sikkerhet, forteller han.

Dagen derpå begynner han og familien å få en oversikt over skadene.

Flere tak har fått skader. Det samme har rundballepressen og annet utstyr. Olsen frykter det vil ta tid å få ryddet opp.

– Driften på gården må jo gå videre.

– Europallene kom flygende gjennom lufta

Kraftige vindkast i orkan styrke ble det også målt lenger nord i fylket. Flere steder i fylket mistet strømmen.

For å være på den sikre siden ble tre mann sendt på beredskapsvakt til Nordkrafts største kraftstasjon i Sørfjorden.

Fra venstre Pål Amundsen, Thomas Sørslett og Sander Lillevåg Eriksen Foto: privat

Dersom det skulle skje et strømutfall her har ikke mange timer på å komme seg inn før nødstrømsaggregatet går tomt for diesel, forteller Pål Amundsen.

Og kraftstasjonen ligger veiløst innerst i Sørfjorden, om lag 20 minutter med båt fra Kjøpsvik. Nordkraft drifter også de 23 vindturbinene oppe på Middagsfjellet rett over kraftstasjonen.

Nordkraft sendte tre mann i beredskapsvakt ut til kraftstasjonen i Sørfjord.

De tre som er på vakt forteller om ei hektisk natt. Vindmåleren viste 44 meter i sekundet – som er orkan styrke.

– Mellom klokka 22 og 04 var det heftig. På det verste hadde vi ingenting ute å gjøre, forteller Thomas Sørslett.

Han opplevde noen blink i nettet og ulyder, men heldigvis var det ingen strømkunder som mistet strømmen.

Sitter værfast

På forhånd hadde de sikret det mest av løse gjenstander ved kraftstasjonen. Men en stabel med europaller ble avglemt.

– De kom flygende gjennom lufta sammen med andre fremmedlegemer

Ekstremværet er nå nedjustert til oransje nivå, det nest høyeste farenivået.

Det blåser fortsatt sterkt i nordre del av Nordland, og karene på kraftverket kommer ikke til å bli hentet i dag.

– Vi er forberedt seg på å være i beredskap til uværet har roet seg. Det er mye vind ute i sjøen så blir nok ikke hentet før det er trygt, sier Pål Amundsen, Thomas Sørslett og Sander Lillevåg Eriksen.