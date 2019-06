Eksperter ut mot Frps plan for oljefondet: – En uansvarlig bombe

Både partileder Siv Jensen og nestleder Sylvi Listhaug har advart mot forslaget som er anslått å koste rundt 100 milliarder kroner.

Likevel har flere fylkes- og distriktspolitikere frontet det – blant dem ordførerkandidat Jonny Guldbrandsen i Bodø Frp.

– Vi har et oljefond som har vokst og vokst. Det økte med over 750 milliarder første kvartal i år, da kan vi bruke noe av de pengene. Da sitter folk igjen med mer av pengene de allerede har skattet av, sier han til NRK.

Men kun en måned etter at forslaget først ble lansert, er verdien av oljefondet redusert med omtrent 300 milliarder kroner, anslår førsteamanuensis Espen Henriksen ved Handelshøyskolen BI

– Med andre ord er nesten halvparten av verdiøkningen som ble brukt som argument for denne uttalelsen borte, sier han.

– En uansvarlig bombe

Henriksen mener dette illustrerer de raske endringene i avkastningen på oljefondet. Han forklarer at de internasjonale kapitalmarkedene er svært konkurranseutsatte, noe som gjør at verdiutviklingen i investeringene er noe nær en tilfeldig bevegelse.

– Det er en uansvarlig bombe mot institusjoner som har tjent oss godt, sier førsteamanuensisen.

Fakta om handlingsregelen for bruk av oljepenger Ekspandér faktaboks * Handlingsregelen er enkelt forklart en plan for å sikre en jevn og langsiktig, forsvarlig bruk av oljepengene. * Regelen forutsetter at vi over tid bruker like mye av Oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland) som den forventede realavkastningen. Denne er anslått til 3 prosent av fondets kapital ved inngangen til hvert år. * I statsbudsjettet for 2019 legger regjeringen opp til å bruke 231,2 milliarder oljekroner, noe som tilsvarer rundt 2,7 prosent av Oljefondet. * Handlingsregelen var tidligere 4 prosent, men ble senket til 3 prosent i 2017. Bakgrunnen for dette var lavere forventet avkastning av oljefondet. (Kilde: NTB/NRK)

Henriksen forklarer at bare siden uttalelsen kom tidligere i år, har verdens børser falt omtrent fem prosent. Han anslår at svingningene i seg selv utgjør et fall i verdi tilsvarende 300 milliarder i oljefondet.

Førsteamanuensis Espen Henriksen på Handelshøyskolen BI. Foto: Handelshøyskolen BI

– Hvis man åpner for å bruke 100 milliarder kroner på dette, hvorfor skal ikke da andre kunne bruke tilsvarende summer på sine hjertesaker.

Henriksen mener at uten den tverrpolitiske koordineringen som handlingsregelen gir, er det kort vei til en utgiftsspiral ingen ønsker. Da risikerer vi å bruke opp hele oljefondet på få år, advarer han.

Frp: – Ikke overraskende

Han får støtte fra flere andre økonomieksperter som NRK har vært i kontakt med. Akkurat det sjokkerer ikke Fremskrittspartiets Sivert Bjørnstad, som sitter i finanskomiteen på Stortinget.

– Det er ikke veldig overraskende at økonomer omtaler dette som uansvarlig. Hadde man utelukkende lyttet til fagøkonomene ville det nesten ikke blitt bygget en meter vei i dette landet. I alle fall ikke i distriktene, fordi det ikke ville vært samfunnsøkonomisk lønnsomt, skriver han i en mail til NRK.

Bjørnstad erkjenner at forslaget bryter med handlingsregelen, men mener det likevel er fornuftig. Han understreker at bompenger er grunnleggende usosialt, og at de derfor ønsker å betale ned gjelden.

– Men dersom dere får gjennomslag for å bruke deler av avkastningen i oljefondet på nedbetaling av bom, hva gjør dere den dagen man får en negativ utvikling og en nedgang i verdien?

– Å slette bompengegjelden innebærer å bruke i overkant av en prosent av oljefondet. Totalt sett vil det ha lite å si for fondets avkastning over tid. Fondets verdier vil selvsagt svinge i takt med alle aksjene og verdipapirene fondet eier.

Flere av økonomieksperter NRK har vært i kontakt med advarer på sin side mot en slik bruk av pengene i fondet. Dette sier ekspertene:

Gernot Doppelhofer, professor på NHH Ekspandér faktaboks Professor Gernot Doppelhofer ved NHH forklarer at oljefondet svinger opp og noen ganger ned i takt med de internasjonale finansmarkedene. Han viser til handlingsregelen som skal styre bruken av avkastningen fra oljefondet, og sier han ikke ser noen grunn til hvorfor regjeringen skal avvike fra disse reglene. – Jeg er bekymret at pengesekken blir åpnet altfor lett foran valgene, og at politikerne ikke klarer å komme til fornuftige og bærekraftige kompromiss foran valget. Vi kan ikke slippe tøffe politiske prioriteringer og skyve regninger på fremtidige generasjoner, sier han til NRK. – Frp skriver at «den økonomiske situasjonen er radikalt forbedret for landet». Er det ikke da logisk å bruke noe av overskuddet for å bygge samferdsel i landet, noe som også kommer fremtidige generasjoner til gode? – Det samme argumentet kan brukes for satsing på skole, barnehage eller til og med forsvar dersom man tenker strategisk. De finanspolitiske handlingsreglene har tjent norsk økonomi godt i fortiden, og jeg synes vi burde fortsette å forholde oss til dem, selv i et år med intens valgkamp.

Steinar Holden, professor på Universitetet i Oslo Ekspandér faktaboks Steinar Holden mener en slik pengebruk er en svært dårlig idé som han tror også vil få konsekvenser gjennom det partiet nettopp ønsker å oppnå. – En reduksjon i bompenger vil føre til økt bilkjøring, økt klimautslipp og økt kø. Videre vil det føre til at husholdningene får bedre råd, noe som igjen kan føre til at Norges Bank trolig vil sette en høyere rente enn de ellers ville gjort. Likevel er det de langsiktige effektene som er de mest alvorlige, ifølge Holden. – Tanken bak handlingsregelen er at man skal spare penger og fordele pengebruken på nålevende og fremtidige generasjoner. Vi bruker allerede mye oljepenger. Hvis man vil bruke enda mer penger på et formål, vil man ta ut mer penger til nålevende generasjoner, og det vil bli mindre penger til fremtidige generasjoner, sier han.