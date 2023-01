Ekspertene krangler om snus gjør det lettere å stumpe røyken

De fleste av oss har hørt det tidligere:

Snus kan være det beste middelet for å stumpe røyken for godt.

Men det stemmer ikke, mener professor i forebyggende medisin, Inger Torhild Gram.

– De som ikke snuser har dobbelt så stor sjanse for å være røykfri etter seks måneder – enn de som snuser.

Det kommer fram i en studie Nasjonalt senter for e-helseforskning står bak, med Gram i spissen.

Inger Torhild Gram er lege og professor ved Nasjonalt senter for e-helseforskning, Universitetssykehuset Nord-Norge og UiT Norges arktiske universitet. Foto: Nasjonalt senter for e-helseforskning

De nye resultatene viser noe annet enn det som tidligere er blitt hevdet, mener Gram.

– Derfor vil vi faktisk fraråde folk å begynne med snus når de ønsker å slutte å røyke, sier hun.

Det var i overkant av 4000 respondenter i den internettbaserte undersøkelsen, som skulle kartlegge hvor mange og hvorfor de klarte å slutte.

Et av spørsmålene i undersøkelsen var hvorvidt respondentene i tillegg til å røyke, også snuste. Noe om lag 20 prosent svarte ja på.

– Det er ikke så rart når du tenker over det. De som både snuser og røyker er ofte mer nikotinavhengige.

Fakta om helserisiko ved snusbruk Ekspandér faktaboks Snus inneholder det biologisk aktive og avhengighetsskapende stoffet nikotin, samt kreftfremkallende, tobakksspesifikke nitrosaminer (TSNA).

Fra en dose snus er eksponering for nikotin noe større enn fra en sigarett.

Nikotin har akutte effekter på hjerte- og karsystemet, og kan øke hjertefrekvens, blodtrykk og motstanden i hjertets blodårer. Det kan også påvirke hjertemuskelens funksjon.

Det tyder på at snus kan påvirke fertiliteten negativt, slik også røyking kan.

Snus øker risikoen for kreft i bukspyttkjertelen, spiserøret og munnhulen

Studier tyder på at snus også gir økt risiko for kreft i magesekk, lunger, tykktarm og endetarm.

Snus i svangerskapet kan føre til redusert fødselsvekt, økt risiko for prematur fødsel og dødfødsel. Funn indikerer at snusbruk i svangerskapet kan bidra til svangerskapsforgiftning, neonatal apné og leppe-/ganemisdannelser (Kilde: «Helserisiko ved bruk av snus»

Mener studien ikke er representativ

– Dette spriker fra alle andre studier, sier seniorforsker Karl Erik Lund hos FHI.

Han har arbeidet med tobakksforskning siden 1986, og kritiserer Grams forskning.

Seniorforsker Karl Erik Lund har arbeidet med tobakksforskning siden 1986. Foto: Folkehelseinstituttet

Han viser til at en rekke andre studier viser det helt motsatte. Nemlig at snus kan være et hjelpemiddel for de som ønsker å slutte å røyke.

Han har selv vært leder for en snusstudie fra Statens institutt for rusmiddelforskning.

Denne viste at sannsynligheten for å klare å slutte med sigaretter var mer enn to og en halv gang større for røykere som bruker snus som substitutt, sammenlignet med de som bruker nikotintyggegummi.

Tall fra FHI viser også at snusbruk er en vanligere metode for røykeslutt enn å bruke nikotinerstatningsprodukter.

– Flere store mangler

Rapporten fra Nasjonalt senter for e-helseforskning har han ikke stor tro på.

– Jeg har lest denne rapporten nøye og den har flere store mangler.

For det første mener Lund studien utelater informasjon om de som har brukt snus og klart å slutte.

– Skal man få et realistisk bilde av den rollen snus har for røykavvenning, må man spørre alle som noen gang har røkt og brukt snus, sier har og legger til:

– Også de som har klart å slutte å røyke ved bruk av snus.

Han mener studien kun følger dobbeltbrukerne.

– Dobbeltbrukere er gjerne folk som har forsøkt å slutte med røyk, men mislyktes.

Studien starter dermed en gruppe allerede mislykkede snusere – som gjerne har personlighetstrekk som gjør vanskelig det å slutte.

For det andre kritiserer han det at de som hopper av studien automatisk blir ansett som mislykkede sluttere.

– Studien tar ikke høyde for at frafallet underveis kan være høyere blant snusbrukerne enn snusfrie røykerne.

Det negative resultatet kan derfor skyldes skjevhet i frafall mellom gruppene og ikke at gruppene selvrapporterer ulikt, mener han.

– Skulle funnet det motsatte

Gram tror Lund har misforstått studien.

– Hvis snus kunne hjulpet folk å slutte med røyk, så skulle vi funnet det motsatte av det vi fant.

– Dette er en undersøkelse blant røykere. De som svarer at de ikke snuser, har større sannsynlighet for å klare å slutte med røyk.

Studien undersøker ikke folk som har sluttet og hvilke metoder de har brukt, poengterer Gram.

De fleste som røyker har prøvd å slutte tidligere, sier hun. I studien var det ikke noen forskjell i hvor mange ganger snusbrukere og ikke-snusbrukere har prøvd å slutte tidligere.

Professor Inger Torhild Gram mener Karl Erik Lund fra FHI må ha misforstått studien. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Den første oppfølgingsstudien

Lund på peker flere studier som sier at den snus kan gjøre det lettere å slutte med røyk.

Det mener Gram er irrelevant.

– Anbefalingen om snus som erstatning er basert på tverrsnittsstudier, da kan man i grunn ikke si noe når det er ting som skjer samtidig, sier hun.

Gram kritiserer tidligere utgivelser som sammenligner nedgangen av røykbruk og økningen av snusing i Norge.

– Det er ikke nødvendigvis slik at det henger sammen.

Denne studien er den første hvor sammenhengen mellom snusbruk og røykeslutt hos røykere som ønsker å slutte er blitt undersøkt i en oppfølgingsstudie, blant så mange og med så lang oppfølgingstid som seks måneder, forteller professoren.

Ifølge SSB røyker kun 9 prosent av Norges befolkning (2020). Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Det at de som hoppet av undersøkelsen blir regnet som mislykkede sluttere, er heller ikke en svakhet ved studien, mener hun.

– I alle slike studier regner man de som faller fra, som negative verdier – altså som mislykkede sluttere, forteller professoren.

– Man kan bare uttale seg om de som faktisk svarer.

Hun sier at det ikke er noen forskjell mellom hvor mange snusbrukere- og ikke snusbrukere som har falt fra.

Gram viser også til en fransk undersøkelse som sier at folk som begynner med e-sigaretter har vanskeligere for å slutte med tobakkssigaretter.

– Det er akkurat det samme som vi fant i vår undersøkelse.

