Ekspert: – Hold deg unna fjellet i helga

– Slik det ser ut nå så kommer det inn et kraftig lavtrykk fra vest som bringer med seg mye nedbør og vind. Dermed øker skredfaren i Nord-Norge gjennom lørdag og spesielt på søndag, sier skredvakt i NVE, Espen Nordahl.

Espen Nordahl i NVE råder folk å legge helgeturen til sikre områder. Foto: Privat / Privat

Nedbør i tillegg til at temperaturene øker, gjør at det blir mildvær opp til 3–400 meter. Dette kan skape farlige situasjoner i fjellet.

– Ut fra faregrad ser det ut til at det kan komme 30–35 cm nysnø lokalt på søndag. Setter man vind oppå dette i tillegg til den nedbøren som er venta på lørdag, så kan det bli ganske utsatt, sier Nordahl.

At nedbøren treffer lokalt, mener Nordahl kan gi store lokale variasjoner.

– Men særlig Salten og Svartisen-området er mest utsatt, det er der lavtrykket særlig treffer, sier han.

Mannskap fra Glomfjord Røde Kors og Glomfjord Alpinsenter vurderer snøforholdene. Foto: Mathias Solstrand Drevvatne

Overlevde snøskred

Gaute Hangaas Brenna er lærer på en videregående skole i Bodø, og fortalte til Norge Nå tidligere i vinter hva som skjedde da han ble tatt av skred for tre år siden:

– Du blir veldig liten. Det kjennes ut som en veldig hard klem idet snøen stopper opp. Du hører lyden av at lufta går ut av snøen og i takt med den så presses din egen luft ut av kroppen.

Brenna er lærer i idrettsfag og det var en av hans egne tidligere elever som fant han:

– Han gjorde alt riktig. Jeg ble funnet etter åtte lange minutter, jeg skylder ham livet.

Anestesilege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset Nord-Norge uttalte i samme program at du må stille deg et vesentlig spørsmål før du legger ut på tur i et skredutsatt område:

Ikke legg ut på tur i skredområder dersom du ikke tar sjansen på å miste livet, sier Mads Gilbert. Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Det er ingen deler av kroppen vår som kan stå imot de enorme kreftene som slår ut når det er riktig store ras. Før du legger ut på tur må du om morgenen stille deg selv spørsmålet om du er villig til å dø i dag? Dersom ikke, legger du ikke ut på tur i disse områdene.

Lytt etter drønn

Når det kommer mye snø, slik det er meldt til helga, og mye vind så pakker dette snøen og danner såkalte flak. Og dersom det er noen lag under dette kan dette bli farlig, forklarer Nordahl:

– Belaster man dette, vil ikke snødekket tåle det. Fokksnøen sprekker opp, danner flak og løses ut som skred.

Været som er i vente er ifølge NVE typisk snøskredvær, derfor bør man holde seg unna terreng som er brattere enn 30 grader.

- Lytt etter drønn og se om det er gått ferske skred. Sprekker i snødekket er tydelige indikasjoner på at det er stor skredfare.