I dag besøkte Erna Solberg Sandnessjøen.

Her er folk redde for å miste både studietilbud og sykehus.

Utenfor sykehuset ble Solberg møtt av «bunadsgeriljaen». Flere hundre bunadskledde hadde møtt opp for å markere sitt politiske standpunkt.

Statsministeren roste dem for måten de demonstrerte på.

– Vet dere hva? Det viktigste i denne debatten er å oppføre seg ordentlig i denne diskusjonen. Det synes jeg dere gjør i dag, sa Solberg.

– Dere viser styrke, uten å mistenke andre for å ha dårlige motiver. Man er enig om at man ønsker de beste løsningene. Det er da diskusjonen blir best.

Bunad har blitt brukt politisk lenge

Å bruke bunad som politisk plagg er ikke noe nytt.

Det forteller Unni Irmelin Kvam. Hun er historiker og har skrevet flere bøker om bunad.

– Bunadsgeriljaen skriver seg inn i en lang historie. Det med å bruke bunaden som protestplagg har lange tradisjoner, sier hun til NRK.

Bunadsgeriljaen Ekspandér faktaboks Bunadsgeriljaen oppstod tidligere i år, lenger sør.

Bakgrunnen var beslutningen til Helse Møre og Romsdal. I mars besluttet de at fødetilbudet i fylket skulle slås sammen, og legges i Molde.

Reaksjonene på Nordmøre lot ikke vente på seg. Å miste tilbudet i Kristiansund falt mange tungt om hjertet.

Som en reaksjon tok billedkunstner Anja Cecilie Solvik på seg bunad.

Hun spente musklene og la ut et bilde av seg selv på Facebook, med fødeavdelingen i bakgrunnen.

Flere begynte å gjøre det samme. Og nå har fenomenet spredt seg nordover. Til Sandnessjøen, blant annet.

Skal vi tro Kvam kan det være en riktig så god idé å bruke bunaden. Det kan nemlig gjøre at budskapet når bedre fram.

Fordi bunaden tillegges så mange plussverdier, blir symbolkraften stor.

Kvam sammenligner det med å ta på seg en «superkappe». Hun kaller det rett og slett magi.

– Fordi det er knyttet mye følelser til bunaden så blir det en veldig sterk kraft i det.

– Utnytter drakta til egen fordel

Solvik har også skrevet en kronikk om temaet:

– Ikke bare blir en ekstra rak i ryggen av å bære bunad, men folk som møter en person i bunad, blir automatisk smilende og mer vennlig.

– Vi forbinder bunad med høytid. Det vet aksjonister å utnytte til sin fordel, skriver hun.

Hun nevner flere eksempler som viser hvordan tradisjonen strekker seg over 100 år tilbake i tid.

Mange møtte opp i bunad da Erna gjestet Sandnessjøen mandag. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Hardangerdrakten ble for eksempel brukt flittig i årene rundt 1905, da Norge etablerte seg som egen nasjon.

Kongehuset har vært hyppige brukere av bunader siden 1890-tallet. Hulda Garborg som levde fra 1862 til 1934 tok bevisst tak i bunaden som virkemiddel. Hennes agenda var å ta tilbake det norske, som reaksjon mot dansketiden, ifølge Kvam.

– Helt siden vi kledde oss i Hardangerdrakten for å avsløre et slags nasjonalt sinnelag i 1890-åra, så har bunaden vært brukt på den måten.

– Kan ikke føde over Skype

I Sandnessjøen i dag var de fremmøtte glade for oppmerksomheten fra statsminister Erna Solberg.

I Sandnessjøen kjemper de for å beholde eget lokalsykehus. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Leder for bunadsgeriljaen i Sandnessjøen, Line Føsker, var samtidig ikke fornøyd med det Solberg sa.

– Vi kan ikke føde over Skype, selv om helsevesenet blir mer moderne.

Solberg sier at ingenting er bestemt.

– Det er en prosess. Helseforetaket vil konkludere i løpet av høsten. Så vil det komme opp til helseministeren til slutt.

Så gjenstår det å se om bruk av bunad skaper ringvirkninger helt opp til regjeringsapparatet.