Dette svarer avdelingsdirektør Anne Myhr i Statens helsetilsyn på spørsmål fra NRK:

Hvorfor er det i dag slik at helsepersonell vil bli fratatt autorisasjonen når det blir påvist rusproblematikk?

– Formålet med helsepersonelloven er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, og tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten. Et helsepersonell som er ruset på jobb vil kunne være til fare for pasientsikkerheten. Videre følger det av § 57 i helsepersonelloven at Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjonen til et helsepersonell dersom helsepersonellet er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning. Dette innebærer at Statens helsetilsyn gjør konkrete vurderinger i det enkelte tilfellet om en autorisasjon skal tilbakekalles. Som en rettssikkerhetsgaranti kan helsepersonellet påklage vårt vedtak til Statens helsepersonellnemnd.

Som reportasjen om Eirik Nordmo viser vil mennesker som har utfordringer med rusmiddelmisbruk ha behov for behandling. For enkelte tar det noe tid for de forstår det. Tilsynets virkemidler for å ivareta pasientsikkerhet skal ikke være mer inngripende overfor helsepersonell enn nødvendig. For helsepersonell som har utfordringer med rusmiddelmisbruk vil det innebære at de må få behandling og dokumentere rusfrihet i en periode før de kan vende tilbake til yrket, i første omgang med begrensninger i autorisasjonen som innebærer rustesting og tett oppfølging fra arbeidsgiver.

Hvordan ser dere på den danske modellen?

– I forbindelse med utarbeidelsen og utviklingen av regelverket vurderes forholdene i land det er naturlig å sammenligne oss med. Ansvaret for dette arbeidet er lagt til Helse- og omsorgsdepartementet. Vi anbefaler derfor at du retter en henvendelse dit.

– Hvordan stiller Helsetilsynet seg til forslaget fra Shaygani?

– Med utgangspunkt i dagens regelverk skal vi vurdere om helsepersonellet «uegnet til å yte sitt yrke forsvarlig», det vil si at vi både har anledning til og skal ta stilling til dette konkret. Spørsmålet om regelverket bør endres, anbefaler vi at blir rettet til Helse- og omsorgsdepartementet.