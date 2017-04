Lettelsen var enorm for da han frossen og forkommen ble funnet av en redningsskøyte i Rombak i Narvik klokka 05 onsdag morgen. Han måtte bryte seg inn i en hytte for å søke ly i minusgradene.

– Jeg var heldig som slapp unna med en lettere frostskader på beina. Jeg var veldig sulten, men ellers i fin form. Det er en billig pris for en natt utendørs, sier han.

Ble meldt savnet

19-åringen er på påskeferie i Narvik sammen med familien, og tirsdag ettermiddag hadde de lagt ut på en liten skitur i Beisfjord. Under turen gikk han i forveien, og det var slik han kom bort fra turfølget.

– Jeg visste ikke hvor jeg var, og klarte ikke å finne veien tilbake. Jeg fulgte et skuterspor et stykke, og krysset dalen. På den andre siden kom jeg til en ny fjord. Jeg fulgte jernbanen en stund, og trodde jeg var på rett spor, forteller 19-åringen.

Men det var han ikke. Terrenget ble ulendt, og han måtte ta av seg skiene og fortsette til fots. Det var bratt, steinete terreng med tett bjørkeskog. Til slutt måtte han forlate skiene.

Store mannskaper deltok i leteaksjon

I mellomtiden hadde 19-åringens familie kontaktet politiet og meldt sønnen savnet.

– Vi kontaktet frivillige hjelpemannskaper og helikopter ble satt inn i søk. Utgangspunktet var Beisfjord. Men, delvis ved hjelp av lokalkjente, ble det avdekket at det gikk spor ned mot Rombak. Og det var en vitneobservasjon som kunne stemme med den savna mannen, opplyste operasjonsleder Gisle Enge ved politiet i Midtre Hålogaland onsdag.

– Jeg klarte å komme meg ned til fjorden, men måtte klatre. Der kom jeg til et nedstengt sommerhus.

Mannen gikk ut i Beisfjord og endte opp i Rombak i Narvik.

Brøt seg inn i hytte

Einar Ottesen innså at det ikke var noen vits å fortsette. Han var sliten og hadde behov for beskyttelse mot kulde og vind.

– Dører og vinduer var låst, så jeg måtte bryte meg inn.

Han fant en stein for å knuse et vindu. Han fikk dekket til hullet, tullet seg inn i et gulvteppe og la seg til på sofaen.

– Det var minusgrader og isende kaldt. Klær og sko var våte, og jeg fikk krampe i beina. Jeg fikk ikke sove, men slumret. Jeg innså at jeg måtte bli der hele natten.

Plutselig hører han en lyd og han løper ut av hytta. Da ser han noe han først tror en fiskebåt. Men det er altså redningsskøyta som kommer han til unnsetning, og klokka er 05 om morgenen. Han har endt opp i Rombak, flere kilometer fra der skituren startet.

Takker hjelpemannskapene

På sykehuset i Narvik blir det konstatert at han har lettere frostskader, men ellers i fin form.

Ankenes Røde Kors Hjelpekorps bisto i redningsaksjonen, sammen med Norsk Folkehjelp Ofoten.

– Både familien min og jeg er veldig takknemlig overfor alle som deltok i aksjonen. Hadde det ikke vært for dem vet jeg ikke hvordan det hadde gått, sier Einar Ottesen (19).