Eierne kastet styret i Mo industripark

Det ble en dramatisk ekstraordinær generalforsamling i Mo industripark i dag.

De to majoritetseierne Celsa armeringsstål AS, - og Øijord & Aanes AS- sparket styret, etter stridigheter som har pågått siden 2022.

Mo industripark hadde tatt de to selskapene til retten for å kreve at deres stemmerett ble suspendert før dagens møte.

I går kom imidlertid Helgeland tingrett fram til at begjæringa ikke tas til følge.

Styret har ment at de to selskapene ikke har gjort nok for å styrke kapitalen i industriparken.

De to selskapene Celsa armeringsstål AS, og Øijord & Aanes AS eier 50, 8 prosent aksjene i Mo industripark.