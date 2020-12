– Nesten to millioner kroner er det nok gått med, ler Magne Goffeng fra Kabelvåg til NRK.

Latteren sitter løst hos mannen som har bygd kaiskuret i Lofoten. Det har holdt advokater, saksbehandlere og dommere i fullt arbeid de siste årene.

Skuret er bygd over et nedgangshull i kaidekket. Her har han lagret ei brannpumpe og påfyllingsutstyr for dykkerflaskene.

I februar slo Lofoten tingrett fast at kaiskuret som ble satt opp i 2016 var i strid med reguleringsplanen i Vågan kommune.

Men Goffeng nekter å gi seg når han mener han har rett.

Dessverre for ham har ikke domstolene samme syn.

Minst to millioner kroner

Nylig kom den siste dommen fra retten. Der vant Goffeng delvis fram, men tapte det viktigste.

I oktober ble saken behandlet i Hålogaland Lagmannsrett. Foto: John Inge Johansen / NRK

Han slipper å betale statens utgifter. Men svaret er at også denne dommen sier at skuret er satt opp i strid med loven.

– Nå er det brukt kanskje 1,2 millioner kroner i advokatutgifter, medgir Goffeng.

Han anslår at kostnadene i retten har vært rundt tre hundre tusen fordelt på tingrett og lagmannsrett. I tillegg kommer arbeidstida saksbehandlere har lagt ned.

– Det er nok mellom tre og fire hundre tusen kroner.

Da har skuret, i tillegg til prisen for å bygge, kanskje fått status som Norges dyreste skur.

Uenige om oppføring

Kommunen har ment at skuret er i strid med kommunedelplanen 1987 og 1993, hvor det er avsatt plass til en kaipromenade.

Denne planlagte promenaden er tegnet inn rett gjennom der Goffengs skur er plassert. Dermed mente kommunen at skuret ikke var i henhold til planverket.

Goffeng mente at selve kaipromenaden og offentlighetens rett til å bruke kaia som gangvei, uansett måtte gå ved siden av trappehullet, og at skuret dermed ikke er til hinder for ferdsel.

Kommunen mente det er satt opp ulovlig. Men dykkeren i Kabelvåg er ikke enig. – Dette er et arbeidshus, på ei privat industrikai, som tjener til flere formål, sier Goffeng. Foto: John Inge Johansen / NRK

Siden skuret er under 15 kvadratmeter, mente Goffeng at det ikke var søknadspliktig og at området hvor det ble bygget var innenfor hans eiendomsrett til å kunne gjøre det.

I tillegg til dette mente Goffeng at hans byggeprosjekt, i den grad det var søknadspliktig, måtte få dispensasjon for å kunne bli bygget. Han mener at fordelene som følger med et slikt skur, er større enn ulempene med å bygge det.

Goffeng har fått dagbøter som han har nektet å betale for.

Det var etterhvert fylkesmannen enig i. Han har fått dekket deler av advokatutgiftene til å klage på dagbøtene. Det til tross for at kommunen nektet å betale det.

Og nå i siste runde fra lagmannsretten har de sagt at staten må dekke sine egne advokatutgifter. De var enige i begrepet halvoffentlig sone ikke har noe å gjøre i en reguleringsplan.

Bakgrunn for saken Ekspandér faktaboks Goffeng har ei kai, og driver et dykkerfirma. Han fikk støtte fra kommunen til å bygge kaia. Han fikk også godkjent et nedgangshull slik at han har tilgang på båten også når det er fjære sjø.

Goffeng satte opp et skur over hullet, så trappa ikke skulle ise til og samtidig gi rom for oppbevaringsplass til brannpumper og andre ting han trenger som dykker.

Dette søkte han ikke om, og det skulle han egentlig gjort, mener kommunen.

Så enkelt men også så vanskelig, for nå begynner den juridiske krangelen. Er dette området en del av reguleringsplanene fra 1987?

Hvordan er det regulert og omregulert i 1993 og hva er lov nå?

Hvor går tomtegrensen, og hva er tillatt å gjøre der noen områder i en plan er merket i et bitte lite kart?

Kommunen mener at skuret er satt opp i et område som etter planen skal være kaipromenade med 2,5 meters bredde, og at skuret er med på å privatisere denne delen av et halvoffentlig område.

Goffeng mener at skuret er viktig i industrivirksomhet og at folk uansett må gå på innsiden av nedgangshullet.

Dette har vært gjenstand for to runder i retten.

Lagmannsretten skriver i denne runden: «Eksempelvis er verken halvoffentlig, eller motstykket halvprivat, benyttet noe sted i plan- og bygningsloven eller dens forarbeider. Begrepet i seg selv gir ingen føring på hvilke tiltak som er tillatt eller ikke, og det dermed ingen nødvendig sammenheng mellom begrepet og de begrensninger kommunen knytter til det i denne saken. Det kan lede til at andre legger en annen forståelse i begrepet enn hva kommunen gjør, hvilket igjen kan åpne for nye tvister».

Til høyesterett

– Den delen av dommen som slår fast endringer i reguleringsplanen på halvoffentlig sone ser vi at vi må endre på. Men utover det er er staten frifunnet, og vi vil vente med å kommentere noe videre inntil dommen er rettskraftig, sier kommunalsjef Torbjørn Ollestad i Vågan kommune.

Nå arbeider Goffeng med ankesak til høyesterett. Det er trangt nåløye å komme gjennom.

– Det er bare 13 prosent av sakene som sendes dit som kommer gjennom til behandling, men som det populært heter: siste ord er enda ikke sagt, sier Goffeng.