E6 stengt to steder i Nordland

Et vogntog sperrer E6 ved Mørsvikbotn. Personbiler kan passere på en gang- og sykkelvei.

Statens vegvesen opplyser at det vil ta lang tid før berging er på stedet, og at bilister må regne med at det vil være stengt for tunge kjøretøy i Mørsvikbotn til kl. 13 i dag.

E6 over Saltfjellet er fortsatt stengt på grunn av sterk vind sterk vind. Ny vurdering etter kl. 14, men utsiktene er dårlige, opplyser Statens vegvesen.

RV77 Graddis - stengt på svensk side. Ny vurdering klokken 12.00

Ferjestrekning Jektvik-Kilboghavn innstilt pga uvær.

Værforbehold for Levang - Nesna Rute 18-335

Værforbehold for Nesna - Nesnaøyene Rute 18-336