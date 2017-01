E6 stengt for større kjøretøy

E6 ved Strauman og Ømmervatnet i Mosjøen er stengt for større kjøretøy grunnet et vogntog som sperrer veien. Politiet på Helgeland opplyser om at personbiler kan passere, men for andre kjøretøy er det omkjøring via Drevjemoen inntil veien åpnes.