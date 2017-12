SISTE: Veitrafikksentralen melder at E6 over Saltfjellet nå er åpnet igjen for normal trafikk.

– Saltfjellet er stengt på grunn av et vogntog som sperrer E6 ved Viskisbakken nord for Saltfjellet. Det blir raskt lange køer og uoversiktlig, derfor får ikke folk kjøre over før situasjonen har løst seg, sa Synnøve Lukkasen ved Veitrafikksentralen i Mosjøen tidligere i kveld.

Det har vært mye trøbbel langs veiene i fylket i ettermiddag og kveld. En trailer som sakset og som sperret hele E6 ved Kjerringvatnet i Grane har nå fått veihjelp og kommet seg løs, slik at veien kunne åpnes igjen.

Også ved Majavatn sør i Nordland har tyngre kjøretøy skapt problemer, men også her skal trafikken nå flyte greit.

Men ikke før ting har ordnet seg i sør var det altså på ny problemer lenger nord.

– Det har vært veldig mye å gjøre i dag. Det er dårlig vær og mye sørpe på veiene. Folk må kjøre forsiktig å ta det med ro, sa trafikkoperatøren.

Glatt føre

NRK har snakket med en tipser som forteller om vanskelige kjøreforhold.

Operasjonsleder Tom Ove Hammer ved politiet i Nordland fortalte tidligere i kveld at bilbergere er i sving.

– Jeg vil ikke spekulere på årsaken til trafikkuhellene, men det stemmer at det er glatt, sa Hammer.