– Sånn som det ser ut nå, ser det ikke lovende ut for at Saltfjellet vil åpne for kolonnekjøring, sier trafikkoperatør Renate Aanes ved veitrafikksentralen.

E6 over Saltfjellet har vært stengt siden torsdag klokka 17.30, og har bare testet å slippe gjennom enkelte biler et par ganger siden da. Enkelte store kjøretøy har blitt tatt gjennom i kolonne, fordi bilene har bedre sikt enn vanlige personbiler.

– Det er brøyterne på stedet som må avgjøre om vi kan åpne for kolonnekjøring, men det fordrer god sikt. Man tenker jo på sikkerheten til de som skal over fjellet.

Det ble tidligere meldt om at biler som stod på nordsida av bommen måtte kjøre lenger ned og samles ved Lønsdal på grunn av kraftige vindkast.

– De står nok der nede fortsatt, for det er ingen i kø på nordsida av bommen nå. Det blåser godt.

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for landsdelen. Illustrasjon: Meteorologisk Institutt

– En god del vind

I alt 13 vegstrekninger er stengt lørdag formiddag i Finnmark, og flere fergesamband over hele landsdelen er innstilt i dag grunnet sterk vind. I Troms er det nå åpnet for kolonnekjøring på E6 over Kvænangsfjellet.

Ifølge meteorologen er det mye vind fra sørøst som skaper trøbbel.

– Spesielt i Nord-Troms og Vest-Finnmark. Det er en del vind også lengst nord i Nordland. Det har blåst opp i liten storm enkelte steder i natt, men nå ser det ut som om det har roet seg litt, sier vakthavende meteorolog Jon Austrheim.

Det er mildt i lavlandet og kuldegrader i høyden nå. Meteorologisk institutt sendte i går ut farevarsel på gult nivå for kraftige vindkast i Nord-Norge, på mellom 30 og 35 meter i sekundet.

– Uvær med en annen vindretning

Og det dårlige været vil fortsette, men vinden vil blåse fra en annen retning i morgen.

– Sørøsten vil minke i løpet av søndag, men det er mulig det kan komme en del fokksnø uansett. Vinden snur over på vestlig kant, med kuling i styrke og ganske nordvestlig vind fra om ettermiddagen.

Det vil bli stiv til sterk kuling fra ettermiddagen søndag, som vil minke litt utover kvelden.

– Men, det vil komme en del snøbyger. Det kan bli nordvest liten storm i Troms i morgen, så folk må være oppmerksomme på vind og snøbyger, sier Austrheim.

Videoen under har NRK fått tilsendt av Bjørn Erik Hansen. Han satt og ventet i 14 timer før han fikk kjøre over Saltfjellet, da en liten kolonne slapp over.

Se Bjørn Eriks kjøretur i vindkastene Du trenger javascript for å se video.

Ekstra vanskelig sikt

I januar 2020 var det 22 kolonnekjøringer over Saltfjellet, samt opprydding etter dette. Overgangen var midlertidig stengt 24 ganger. I januar 2019 var det derimot kun to kolonnekjøringer og den var stengt to ganger.

– Det fyker, det er ikke sikt. Og så er det en del nedbør, som gjør det ekstra vanskelig med sikten, sier Renate Aanes.

I Finnmark er E69 åpnet for kolonnekjøring mellom Olderfjord og Honningsvåg. E6 Sennalandet er stengt, med ny vurdering klokka 18. Også Fv 98 Ifjordfjellet er blant de 13 stengte veiene i Finnmark i dag.

– Det er mye dårlig vær i Finnmark. Blitt litt bedre på Nordkyn nå, men jeg vil ikke si det ser lovende ut. På veien opp mellom Bekkarfjord og Hopseide skal det være storm hele dagen. Ikke bra.

På E10 over Bjørnfjell er det åpnet for kolonnekjøring, men veien kan stenge på kort varsel.