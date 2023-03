E6 over Saltfjellet er stengt på grunn av ei trafikkulykke med seks involverte personar.

Skadegrad er ukjent. Det er snakk om seks personar fordelt på to personbilar, med fire i den eine bilen og to i den andre.

Alle seks er sendt til sjukehus. Tre av personane er flydd nordover med redningshelikopter, tre av dei sendt sørover med ambulanse.

– Alle har vore bevisste, men dette er i ei 90-sone, utan at eg skal seie at alle køyrte i 90 kilometer i timen, det veit eg ikkje. Men ut frå dette blir det gjort prioritering av helse, og eg kan ikkje seie så mykje om skadegrad.

Det fortel operasjonsleiar i Nordland politidistrikt, Kai Eriksen, til NRK.

Front mot front

Politiet opplyste tidleg laurdag ettermiddag at det har vore ein kollisjon mellom to bilar.

– Status no er at ingen av dei involverte er fastklemte. Det er venta at det skal kome fram ein ambulanse for å ta ei helsefagleg vurdering, så operasjonsleiar Tommy Bech då.

Han følgte opp med at alle var vakne, men at enkelte klagar på smerter.

– Vi vurderer situasjonen, men har ikkje status på skadeomfang.

STENGT: E6 over Saltfjellet er stengt. Foto: Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

Operasjonsleiar Kai Eriksen kan heller ikkje uttale seg om skadeomfang eller årsak.

– Er det snakk om glatte vegar?

– Det veit eg ikkje, men eg har forstått det slik at det er utfordrande føre for tida. Og Saltfjellet er jo Saltfjellet, seier Eriksen.

To helikopter til staden

Ifølge Avisa Nordland måtte Hovudredningssentralen i Nord-Noreg avbryte ei øving i Lofoten for å fly til Saltfjellet.

– Det er ein kollisjon i 90-sona, rett nord for polarsirkelsenteret, seier redningsleiar Olav Bjørgås til avisa.