Norwegian vil redusere klimautslippene sine med 45 prosent i løpet av de neste sju årene.

– Den eneste muligheten vi har for å nå målet, er å ta i bruk denne type drivstoff.

Det sier konsernsjef i Norwegian, Geir Karlsen til NRK.

Drivstofftypen han sikter til er såkalt elektrodrivstoff.

Kort forklart er dette et syntetisk drivstoff som skal produseres ved hjelp av karbonfangst, hydrogen og strøm.

Kutter klimagasser

Satsingen gjøres i et partnerskap med selskapet Norsk e-Fuel.

Samarbeidet gjør at opptil 20 prosent av Norwegians behov for drivstoffet dekkes fram til 2030.

I tillegg har flyselskapet investert rundt 50 millioner kroner i en minoritetsandel i selskapet.

– Vi har tro på prosjektet i Mosjøen, sier Karlsen.

– Hvor mye kutter dere klimagassutslippene med dette drivstoffet?

– Hvis du fyller halve vingen med dette drivstoffet, så vil du i praksis ha redusert klimautslippet med 50 prosent.

Norges første e-fuel-fabrikk: Norwegian håper å ta i bruk drivstoff produsert her i 2026. Foto: Norsk e-fuel

Skaper arbeidsplasser

Det er Norsk e-Fuel som står bak planene Mosjøen.

Tidligere har det vært snakk om å legge fabrikken til Herøya i Porsgrunn, men strømprisene har gjort at valget falt på Nord-Norge.

– Mosjøen er interessant for oss. Det er en industriby fra før, og det er mye leverandørindustri vi kan dra nytte av, sier Lars Bjørn Larsen til NRK. Han er kommersiell direktør i Norsk e-Fuel.

Han mener samarbeidet med flyselskapet er et viktig steg i riktig retning.

Toppsjefene i Norsk e-fuel og Norwegian signerer avtale om partnerskap for bygg av elektrodrivstoffanlegg i Nord-Norge. Foto: Pressefoto / Norwegian

– Med dette støtter vi aktivt opp om norsk prosessindustri og bidrar til lokal verdiskapning, samtidig som vi tar et avgjørende sprang for å gjøre flyreiser bærekraftige i fremtiden. For oss markerer dette et taktskifte og vi vil fremover vurdere å inngå flere partnerskap for å nå klimamålene.

Larsen anslår at etableringen vil føre til 50–70 nye arbeidsplasser hos dem, i tillegg kommer ringvirkningene.

Hvis alt går etter planen, kan de første literne med elektrodrivstoff fra Mosjøen produseres i 2026.

Koster fire ganger mer enn vanlig drivstoff

I dag er det kostbart for elektrodrivstoff, og det er noe av problemet, mener Norwegian-konsernsjefen.

Konsernsjef Geir Karlsen og grunnlegger av Norwegian Bjørn Kjos Foto: Astrid Husø

– Den er kanskje fire ganger dyrere enn vanlig fossilt brennstoff. Men vi forventer at når produksjonen kommer i gang, ikke bare i Mosjøen, men mange andre plasser også, så vil prisen gå ned, spår Geir Karlsen i Norwegian.

– Men det må jo kunne bety dyrere billettpriser?

– Prisen på flybilletter bestemmes av tilbud og etterspørsel, og det vil de nok forsette med også framover.

– Widerøe satser på elfly. Vil ikke dere gjøre det?

– På et fly med 189 seter som vi flyr i dag, så er det urealistisk at det skal bli noe elfly i løpet av de neste 10 årene. Derfor så er vi nødt til å få i gang produksjonen av denne typen drivstoff.