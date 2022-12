Blir tida for knapp i jula? Det kan ha ei naturleg forklaring

Julebesøk hos bestemor, pakkehandel og tenning av julelys på grava.

Julematen skal vere klar på tida, men så skulle du rekke å pynte peparkakehus også.

Om du kjenner at klokka går litt fortare i jula, kan det vere at du har dyskalkuli.

Eller det kan vere at du har falt ut av flytsona ifølge ein professor i psykologi.

– Dagane går i eitt

I Bodø forsøker Nora og Mio å få tida til å strekke til.

– Dagane går litt i eitt. Eg synest tida går både fort og sakte, seier Nora.

Mio og Nora i Bodø synest det kan vere vanskeleg å få tid til alt i jula. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Ho trur det blir nokre skippertak i løpet av jula.

Venen Mio har funne ein annan løysing.

– Eg setter på mange alarmar for å rekke alt eg skal gjere. Eg har ikkje fått gjort alt, men det meste.

Om du har opplevd dette kan det rett og slett vere at du er stressa.

Presset i juletida kan nemleg gjere at du kjem ut av flytsona. Då kan du oppfatte stress, og det blir litt for mykje å gjere, forklarar professor Hermundur Sigmundsson ved institutt for psykologi på NTNU.

– Å gå ut av flytsona skapar utfordringar. Flyt er viktig for å hugse ting.

Hermundur Sigmundsson, professor ved institutt for psykologi på NTNU seier mange opplever å hugse dårlegare og misoppfatte tid når dei er stressa. Foto: NTNU

Men om du er ein såkalla tidsoptimist, bør du vere merksam på om det er tala på klokka som er vanskeleg å forstå.

Om lag 5 prosent av befolkninga har nemleg dysleksi. Av dei har også mange problem med talforståing, kalla dyskalkuli.

80 prosent finn det ikkje ut før ungdomsskolen

Caroline Solem, generalsekretær i Dysleksi Noreg seier at vi er for dårlege til å fange opp dysleksi i Noreg.

– Dei fleste som har dyskalkuli aner det ikkje, seier ho.

80 prosent oppdagar nemleg ikkje at dei har språk- og talvanskar før i ungdomsskulen ifølge Solem.

Foto: Dysleksi Norge

Det er vanskeleg å seie kvifor ein ofte får dyskalkuli om ein har dysleksi, men ekspertane seier det handlar om følgevanskar.

– Det handlar om problem med grunnleggande talforståing, som mengder og talrekker. Der kjem også romlegspasial kjensle inn, forklarar generalsekretæren.

Men sjølv om du kan kome for seint om du har dyskalkuli, kan det like godt vere at du kjem for tidleg.

Årsaka er at for å berekne tida gjer ein mykje rekning i hovudet utan å tenkje seg om.

Om du ikkje har ein god automatisk forståing for tid, tenkjer mange med dyskalkuli at ting tar mykje lengre tid enn dei trur. Difor kjem dei ofte for tidleg.

Solem i Dysleksi Noreg råder dei som har problem med å rekke alt dei skal å bruke hjelpereiskap flittig, til dømes mobiltelefon med påminningar, GPS og kalkulator. Foto: Skjermdump

– Kan det vere at ein har dyskalkuli om ein er ein tidsoptimist?

– Sjølv om du slit med å få tid til alt, betyr ikkje det at du har dyskalkuli. I dysleksi snakkar vi om kjerneproblematikk og det som følger i tillegg, seier Solem.

– Dei som slit med dyskalkuli har slite med å telje heile livet.

– Kva er råda dine om ein har problem med å forstå tida då?

– Dei fleste menneske har forståing for meir enn ein trur. Ver open om det du har problem med. Plukk dei ut dei du stoler mest på først.

Kan trene

Men Hermundur Sigmundsson, professor ved institutt for psykologi ved NTNU, seier at mange som trur dei har dysleksi ikkje nødvendigvis treng å ha det.

Detektiven Hercule Poirot, kjent frå detektivklassikaren til Agatha Christie, snakkar ofte om dei små grå. Det er den same substansen Sigmundsson meiner det er viktig å trene opp for tal- og språkforståing. Foto: ITV

Mellom 2 og 4 prosent har biologiske problem knytt opp mot lese- og mattevanskar.

Dei andre skal kunne trene seg opp til å beherske både lesing og matte.

– Du har nerveceller som knyter seg saman i nevrale nettverk. Jo meir du trener jo sterkare blir nettverket, seier Sigmundsson.

– Du får også meir grå og kvit substans som er basisen av læring. Om du skal betre ein funksjon må du skape nettverk som blir sterkare.

Sigmundsson samanliknar det med toppidrettsutøvarar eller stormeistrar i sjakk. Dei har eit enormt nettverk i hjernen rundt ferdigheita og kunnskapen dei har. Då fungerer dei og veldig raskt. Det er fordi dei har meir kvite substansar. Foto: NTB

– Det er biologiske prosessar som kan føre til dyskalkuli. Det er problem med å hugse fleire ting enn tal.

Så sjølv om du kan rote med klokka i julestria er det ikkje sikkert at du har dyskalkuli.

– Dei som har problem med visuelle prosesseringsprosessar kan òg få utfordringar med tida. Elles kan det vere du har stress.

Ein fjerdedel av 15 år gamle norske gutar les ikkje tekstar godt nok i PISA-testar. Det som manglar er målretta trening, fortel Sigmundsson frå NTNU. – Dei fleste burde klare det med oppfølging. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Då krøller det seg i nettverka, og du får store utfordringar med å gjere alt du har tenkt å gjere.

Om det er tilfelle har professoren nokre gode råd:

Gjer mindre av gangen. Set delmål du kan fullføre. Hjelp kvarandre og deleger oppgåver. Bruk dei sterke sidene: la kvar enkelt gjere det dei er best til.

Mio i Bodø trur nok at ho er litt for dårleg til å legge ein realistisk plan for kva ein rekk i jula.

– Ein trur ein har så god tid, men plutseleg er klokka der og det har gått to timar utan at du har fått gjort noko, seier ho.

Venen Nora meiner det beste ein kan gjere er å prøve å halde rutinane. Og hugse å kose seg.

– Å henge med folk og nyte ferien utan å sleppe heilt taket.