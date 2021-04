Dyrevernere vil stanse omstridt hvaleksperiment Lofoten

- NOAH kan ikke se at god velferd og respekt for dyrene blir ivaretatt i forsøket det har blitt gitt tillatelse til.

- NOAH kan heller ikke se at det er begrunnet at belastningene hvalene kommer til å bli utsatt for i dette forsøket er nødvendig.

- For å beskytte havpattedyr mot lydforurensing er det ikke flere forsøk som er nødvendig, men heller en innsats for å begrense menneskeskapt støy i havet.

- I dette forsøket skal det fanges 12 vågehvaler og NOAH kan ikke se at det høye antallet dyr som skal undersøkes er begrunnet i søknaden eller vedtaket.

- Ifølge søknaden skal hvalene ved behov sederes. Sedering av dyr utgjør alltid en viss risiko, selv under kontrollerte forhold

- Det er også et faktum at svært stressede dyr ikke vil gi pålitelige resultater om normal fysiologi. Det er ingen mulighet for å vite om resultatene er overførbare til hvaler som ikke er i en ekstrem stress-situasjon.

- NOAH anmoder Mattilsynet til å omgjøre tillatelse til forsøk på levende vågehval basert på tvilsom bruks- og nytteverdi sett opp imot de store belastningene på dyrene, og mangelfull utredning.