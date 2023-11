Dyreste strøm på åtte måneder i Nord-Norge

Mandag får alle norske forbrukere strømstøtte av regjeringen. I Nord-Norge blir døgnprisen den høyeste siden mars.

Fra søndag til mandag øker nemlig strømprisen uvanlig mye, ifølge Europower.

I Nord-Norge stiger døgnprisen til 75 øre per kilowattime, noe som er det høyeste prisnivået i landsdelen siden 11. mars. Prisen øker halvannen gang fra søndag, fra knapt 30 øre per kilowattime.

Strømmen blir dyrest i spotmarkedet klokken 18 mandag kveld, da prisen kommer opp i 173 øre per kilowattime over hele landet. Det er kun marginalt under prisnivået i Europa på samme tid.

I Trøndelag er det et halvt år siden strømmen har vært så dyr som den blir på mandag. Innbyggerne i Sør-Norge er imidlertid mer vant til prisnivået, og strømprisen der har vært høyere enn det den blir på mandag fire dager de siste fire ukene, skriver Europower.

De høye prisene gjør at alle norske forbrukere får strømstøtte mandag. Den dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kilowattime, time for time.

Det er svært små prisforskjeller i Nord-Europa mandag. Unntaket er Storbritannia, som ligger skyhøyt over de andre landene.

(©NTB)