Sommerferien er rett rundt hjørnet, og nordmenn forbereder seg på en ferie i eget land.

Men vårt land er langstrakt, og mange er avhengige av fly. Det kan bli en dyr fornøyelse.

– Billettprisene er dyrere enn vanlig. Det andre som slår meg, er at det begynner å bli veldig utsolgt, sier Terje Berge i FINN.

Førstemann til mølla

Har du planer om å fly i sommer, må du hive deg rundt.

Et kjapt søk viser at både SAS og Norwegian har langt færre flyvninger enn tidligere. Mange er allerede utsolgt.

De fleste billettene ligger nå mellom 1000 og 3000 kroner hver vei hos begge selskapene. Men det finnes også billigere billetter – fortsatt.

– SAS og Norwegian har syv fly hver som er sponset av staten. Det er bare en brøkdel av flyene de vanligvis har. Det er ikke nok for å frakte alle som vil reise i sommer. I tillegg reiser mange akkurat i juli. Og de fleste kommer til å reise i Norge, sier han.

Med svekket økonomi, færre fly og stengte midtseter som følge av koronakrisen, blir prisene mye dyrere.

– Når én tredjedel av alle setene stenges, økes billettprisene med like mye, sier han.

Den 4. juni er allerede mye utsolgt hos Norwegian i juli Bodø-Oslo. Foto: Skjermbilde fra Norwegian

Dyrest for nordlendinger

Det er befolkninga i nord som må bla opp mest dersom de vil fly til sydligere strøk.

– De dyreste utfartsstedene er dessverre i Nord-Norge som Tromsø og Evenes. Det blir rett og slett dyrere for nordlendinger å fly i sommer, sier Berge.

Hvis for eksempel en familie på to voksne og to barn fra Bodø vil fly Oslo to tilfeldige dager i juli, kommer totalprisen med Norwegian på ca. 15 000 kroner.

Mange vi nordover i sommer, men det er ikke bare Lofoten som innbyr til opplevelser. Her er Engabreen i Meløy, en del av Svartisen. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / nrk

Her har Berge et lite tips for hvordan det kan bli billigere:

– Bestill tur med det ene selskapet og retur med det andre. SAS har bagasje inkludert, det kan gjøre totalprisen lavere.

Men det er ikke bare nordlendingene det går utover. De som kommer sørfra vil også kjenne det på lommeboka.

Dette vil nordmenn i sommer Ekspandér faktaboks De fleste som søker på flyreiser på FINN vil til eller fra Oslo.

Sørlandet er den mest populære destinasjonen for feriehus.

Nesten ingen har søkt på reiser til utlandet via FINN.no.

Bodø har aldri før vært på topp 20-lista over FINNs flyliste, men nå er lufthavna på 5. plass.

Lofoten er drømmedestinajsonen for nordmenn.

Det har vært en tredobling av søk på feriehus.

Mange har også kjøpt båt, og det er stor interesse av å leie bobil og leiebil.

Mange vil kjøre rundt i egen bil i sommer. Kilde: FINN Reise, NordNorsk Reiseliv.

Vil ha bort regelen om stengt midtsete

Et SAS-fly med tomme midtseter. Dette vil gå hardt utover flyselskapene og reiselivsnæringa, og flere har tatt til ordet for å fjerne den særnorske regelen. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Lofoten er selve drømmedestinajsonen for folk sørpå.

Selv om mange vil nordover i sommer, avviser både Nordnorsk Reiseliv og Destination Lofoten påstandene om at det blir overbefolket der i sommer.

De dyre billettprisene kan gå hardt utover reiselivet i nord, tror Siw Sandvik i Nordnorsk Reiseliv.

– Vi håper mange realiserer drømmen om Nord-Norge. Men slik flyprisene er nå, inviterer de ikke til reiselyst. I nord er vi helt avhengige av flytilbudet og bransjen er allerede hardt rammet. Vi mener Norge må følge EU-standard og ta bort de stengte midtsetene slik at flyene kan ta flere passasjerer, sier hun.

Toget stopper i Bodø. Derfra må man kjøre bil, ta hurtigbåt eller haike. Eller nok et dyrt fly.

Dyre flybilletter – et steg i riktig retning

Selv om prisene i august og september begynner å ligne gamle dager, tror Berge i FINN billigbillettenes tid er forbi.

– Vi har vært bortskjemte med billettpriser som har vært mer enn halvert på ti år. Jeg tror markedet vil endre seg når dette er over.

Det er det flere som er glade for. Blant andre Framtiden i våre hender.

De har tatt til orde for at det bør bli dyrere å fly. Først og fremst på de lange flyreisene til utlandet, som er de reisene som slipper ut mest.

– Vi vet at etterspørselen påvirkes sterkt av pris. Hvis høye priser gjør at vi flyr mindre, er det en utvikling i riktig retning, sier leder Anja Bakken Riise.

Anja Bakken Riise er leder av miljø- og solidaritetsorganisasjonen Framtiden i våre hender. Foto: Renate Madsen / Framtiden i våre hender

Men det burde ikke være slik at det er billigere å fly utenlands eller innenlands der det finnes andre gode alternativer til fly, mener hun.

– I Nord-Norge har de ikke mange andre alternativer. Jeg forstår at det oppleves urettferdig hvis de billettprisene er mye dyrere enn andre steder i landet, sier hun.

Berge i FINN forklarer det med at det handler om tilbud og etterspørsel. Det bor rett og slett for få mennesker i nord.