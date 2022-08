Dyre straumprisar gjer at Linda Iren flyttar frå Hønefoss til Narvik

49 år gamle Linda Iren Jensen har jobba mange år som hjelpepleiar. No skal ho ta vidareutdanning for å bli sjukepleiar.

– Eg har hatt mykje vondt i magen og søvnlause netter. Om eg kom inn på studiet her i Sør-Noreg, ville eg i det heile tatt hatt råd til å studere på grunn av høge straum- og drivstoffprisar?

Ho vurderte nemleg å studere i Drammen eller Gjøvik. Men dei låge straumprisane i Nord-Noreg var avgjerande for at ho hoppa på tilbodet i Narvik.

Dottera blir med frå Hønefoss til Narvik, i det dei flyttar frå vener og familie som held til på Austlandet.

Nærmar oss smekkfulle magasin

I dag er snittprisen for straum i Noreg på 1,63 kroner per kilowattime.

Den høgste døgnprisen for straum var i Søraust- og Vest-Noreg på 2,34 kroner. Til samanlikning låg prisen på 0,014 kroner i Midt- og Nord-Noreg, ifølge tal frå straumbørsen Nord Pool.

Årsaka er at Nord-Noreg har gode vatn- og vindforhold, men ikkje får frakta krafta ut. Til det er kapasiteten til å overføre mellom nord og sør for dårleg.

Johnny Horsdal, sjef for forvalting i SKS Handel. Foto: Johanne Eidsvold / NRK

– I Nord-Noreg og Midt-Noreg er det veldig låge prisar ei god stund framover. Vi nærmar oss smekkfulle magasin og det renn over mange plassar, seier Johnny Horsdal, sjef for forvalting i SKS Handel.

Han fortel at det kjem til å vare ei god stund utover hausten, til vi nærmar oss vinteren. Det kan kome eit løft mot slutten av vinteren.

Etterlyser makspris

Jensen har budd i eit gamalt og trekkfullt hus. På det meste har straumrekninga vore på 3000 kroner.

– Det er litt slitsamt å tenke på kor tid du kan sette på ei vaskemaskin.

Ho kunne dryge det 14 dagar mellom kvar vask for å gjere det så billeg som mogleg. Varmepumpa har berre vore brukt om vinteren.

– Heldigvis har vinteren vore relativt mild. Eg likar å sove kaldt, men dottera mi fekk varmeteppe i julegåve. Det har gått fint då ho har blitt fort varm, seier Jensen.

I Narvik har dei frå før eit lite nettverk. Jensen har vore innom tanken på å flytte nordover tidlegare, men det er ikkje ei smal sak å pakke saman tinga og flytte.

– Eg veit at eg ikkje ville ha klart dei straumprisane heime med inntekta mi frå studielånet. Det er tvilen rundt det økonomiske som gjer at eg flyttar.

– Vi kan ikkje ha det slik. Og då tenker eg på minstepensjonistar, uføre, studentar og andre som bur åleine. Regjeringa bør innføre ein makspris, meiner Jensen.

Sp: – Uhaldbart

Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Senterpartiet, vil ikkje utelate å innføre makspris.

– Men ulempa med det er at vi mistar ein del av fleksibiliteten som er i marknaden, men at vi må sørge for rimelegare prisar i sør er klinkande klart. Det som skjer i sør no er uhaldbart, seier Mossleth.

Stortingsrepresentant Siv Mossleth. Foto: Petter Strøm / NRK

Ho er også medlem av Energi- og miljøkomiteen.

– Eg meiner det er andre tiltak som må på plass først. Om vi innfører makspris, så legg prisane seg rett under maksprisen.

– Korleis vil de gjere dette?

– Eg og fleire har jobba for å få regulert eksporten på ein betre måte. Vi bør regulere han slik at dei kablane som eigentleg er bygd for utveksling, er brukt i praksis som eksportkablar.

Som er mellombels støtteordning for å ta toppen av dei høge straumprisane i sør, er straumstøtta utvida. Vidare vil han bli utvida til 90 prosent over 70 øre.

Den pågåande straumkrisa har gjort at både Høgre, Venstre, KrF, SV, Raudt og Frp ønsker å avbryte sommarferien til Stortinget for å få på plass ei ny straumstøtte.

Måndag skal Stortingets presidentskap avgjere om representantane skal møtast før den tid, for å takle dei auka straumprisane.