Aldri før har det kosta meir å fylle tanken med diesel eller bensin i Noreg. Og somme spår at vi vil bikke 40 kroner literen til sommaren.

Allereie no seier ein av tre at dei bruker bilen mindre på grunn av høge drivstoffprisar.

Det viser ei undersøking Norstat har laga på vegner av NRK.

Men det er ikkje like lett for alle å la bilen stå.

Gjennomsnittsprisen på drivstoff i 2021 var på knappe 17 kronar. Fleire stader i landet ligg prisen no på 25 kronar. Bildet er frå Bodø. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Ein av dei som er nøydde å bruke bilen som før er Aleksander Abrahamsen i Bodø.

– Eg prøver å ikkje køyre så veldig mykje, men viss eg må komme meg frå A til B køyrer eg. Likevel prøver eg å tenkje igjennom om eg må køyre.

Han bur langt ifrå der han jobbar. Difor er det ikkje eit alternativ for han å gå. Og det er ikkje mykje kollektivtransport til jobben.

– Eg fyller mindre og oftare fordi det vert så helsikes priser når eg fyller full tank. Det tenkjer eg meir på no enn då det var billigare.

Norges Automobilforbund: – Krev lågare avgifter

Ein undersøking som er gjort av Norstat på vegner av NRK, viser at ein av tre her i landet bruker bilen mindre som følge av høge drivstoffprisar.

I tillegg ønsker 3 av 4 at avgiftene på bensin og diesel vert sett ned. Det har dei nemleg gjort i Sverige.

Norges Automobilforbund har allereie kravd at regjeringa skal gjere det same her til lands.

Camilla Ryste kommunikasjonssjef i Norges Automobilforbund fortel at dei har kravd at regjeringa skal sette ned avgiftene på drivstoff. Foto: Pressebilde / NAF

– Vi krev at politikarane sett ned avgiftene på drivstoff for å hjelpe folk i denne krevjande situasjonane og dempe prispresset på drivstoff.

Det seier Kommunikasjonsjef i Norges Automobilforbund, Camilla Ryste.

– Det rammar folk hardt, det rammar kvardagsøkonomien vår og det påverkar kva høve vi har til å kome oss rundt i kvardagen når prisane vert så høge.

Personbilar i Noreg bruker i gjennomsnitt ca. tusen liter drivstoff i året. Ein auke i prisen på 7 kroner vil potensielt koste ein bilist 7000 kroner i året. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Ho peiker på at vi er avhengige av å bruke bil i Noreg.

74 prosent av reisene vi nordmenn tek i kvardagen er med bil. I distrikta er det enno høgare. Der bruker folk bil til om lag 90 prosent av reisene.

Norges Lastebileierforbund: – Uleveleg situasjon

For dei som har bilen som jobb er det ikkje berre å slutte å køyre.

For transportbedriftene kan drivstoffprisane vere kroken på døra, dersom dei ikkje har avtalar som tar høgde for prisstigning.

Det seier rådgivar i Norges Lastebileierforbund, Frank Lauritz Jensen i Bodø.

– Vi har ein bransje som opererer på så små marginar.

Frank Lauritz Jensen i Norges Lastebileierforbund seier drivstoffprisane kan vere kroken på døra for mange transportbedrifter. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

Jensen fortel at bransjen ligg under 5 prosent på botnlinja.

– Det er klart når prisen på drivstoff nær sagt er dobla på nokre få dagar, prisen er heilt løpsk, og den norske staten er dei som tener pengar, blir det ein uleveleg situasjon, seier rådgjevaren.

Ekspert: Trur ikkje alle lar bilen stå

Også assisterande direktør i Transportøkonomisk Insitutt, Kjell Werner Johansen, seier at han trur folk tenkjer igjennom om dei vil bruke bilen no.

Relativt sett bruker også vanlege folk bil mindre no enn før. Det har ikkje vert noko auke sidan 2007. Samstundes har bilbruk i arbeid auka.

– Når prisane går opp til dei nivåa vi har no, er det nok mange som er nøye med å vurdere kor mykje dei skal bruke bilen.

Kjell Werner Johansen, assisterande direktør TØI seier at om dei høge prisane varer ved vil det slå ut i prisen på transport og varer over tid. Foto: Tove Lauluten / Tove Lauluten

Likevel er bilen så naudsynt for mange at han ikkje ser føre seg stor nedgang i bruken.

Han peiker på at bensin- og dieselprisane er like i heile Europa. I Hellas er inntektene til folk om lag halvparten av det vi nordmenn har.

– Om vi omset det til norsk valuta vil det seie at bensinen måtte ha kosta 50 kroner. Men i Hellas er det framleis trafikk på vegane, seier Johansen.

I Hellas må folk jobbe dobbelt så lenge som nordmenn må for ein liter bensin. Foto: LOUISA GOULIAMAKI / AFP

– Prisen fungerer som ein rasjoneringsmekanisme, men dei som har råd vil køyre bilen uansett.

– Det er vanskeleg å sjå føre seg ein pris som gjer at veldig mange sluttar å bruke bilen, seier han.

I årevis har bensinen vore billigast måndag morgon – slik er det ikkje lenger. Du trenger javascript for å se video. I årevis har bensinen vore billigast måndag morgon – slik er det ikkje lenger.

Sjølv med dei nivåa vi ser no, utgjer drivstoffkostnadene ein avgrensa del av kostnadane med å eige og bruke bil. For mange er utgiftene til bompengar og parkering større enn drivstoff, forklarar Johansen.

Han peiker på at du kan spare 8–10 prosent av drivstoffet på å gjere nokon enkle grep:

Ta av takboks og takstativ Sørg for rett lufttrykk i dekka Køyr klokt og ver forsiktig med gasspedalen Slipp gassen i god tid i staden for å bremsen Fyll drivstoff på dei billigaste plassane

