Et stort område med støv, eller små sandkorn, fra Sahara har kommet over deler av Norge.

På torsdag og fredag dekker området store deler av landet, skriver Meterologene på Twitter.

– Hva kan det ha å si for oss? Tørrdis, fargerike solnedganger og støv etter inntørkede regndråper er noen muligheter, skriver de.

Vakthavende meteorolog Rune Skoglund forklarer:

– Det er sand som virvles opp av vind i Sahara, og som beveger seg med vindstrømmene nordover. Støvet har gått over Mellom-Europa og ut i Norskehavet.

– Nå har den gjort en liten sving. I Tromsø er det ganske disig nå, og det er ikke tvil om at det er dette som er årsaken. Også i Finnmark og Nordland vil man kunne merke dette nå i ettermiddag.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Store mengder støv

På kart fra NASA kan man se at støvet kom inn over Norge rundt klokka to i ettermiddag, forteller meteorologen.

– Den nåværende hendelsen er meget omfattende og involverer store mengder støv, kan man lese på severe-weather.eu.

Fenomenet er ikke så sjeldent lenger sør. Her i Norge, derimot:

– Det skjer fra tid til annen, men ikke så mye her nord. Det skal klaffe bra for å få det inn her i Nord-Norge.

Hvor lenge varer det?

Fenomenet er relativt kortvarig.

Prognosene går fram til to i natt. Da vil støvet gjøre seg gjeldende over Lofoten og Vesterålen sør ned til Bodø.

– Betyr dette at vi får noen nye sandstrender i nord?

– Hehe. Nei, absolutt ikke. Men i fjellet kan snøen bli farget rød. Det har folk observert tidligere.