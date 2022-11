Koding, eller programmering, er det vi kaller de språkene som lar oss kommunisere med datamaskiner, der vi skriver algoritmer for å få datamaskinen til å gjøre det vi vil. Det finnes tusenvis av ulike programmeringsspråk, tilpasset ulike formål. Selve prosessen med å skrive programmet kalles ofte for koding. Det handler om å lage programkode, det vil si et sett med regler og uttrykk for å styre digitale enheter.

Kilde: Vitensenter og Kidsakoder