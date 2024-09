Dropper nedleggelse

Det har kommet sterke reaksjoner fra Hamarøy på utkastet til ny struktur i videregående skole.

Nå har fylkesrådet bestemt seg for å ikke legge ned studiespesialiserende på Hamarøy.

– Etter en første gjennomgang av høringssvarene har vi fått bekreftet og forsterket inntrykket av linjas og skolens betydning for samisk språk og kultur. Det betyr at kutt av studiespesialiserende på Hamarøy ikke vil bli anbefalt for fylkestinget, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse, Joakim Sennesvik.

Fylkesråd for finans og organisasjon, Aina Johanne Nilsen sier det er akkurat dette høringer er til for.

– Vi har denne høringen av en grunn. Det er nettopp fordi alle som sitter med kunnskap om spesielle forhold rundt utdanningsstrukturen vår skal kunne komme med sine tilbakemeldinger. I dette tilfellet så vi raskt at grunnene til å opprettholde linja veier sterkere enn argumentene for å legge den ned. Da gir konklusjonen seg selv, sier hun.