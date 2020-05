Advarer folk som drar på svenskehandel mot å droppe karantene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg har ikke noe imot det at folk drar over grensen, men hvis personer reiser til Sverige for å dra på kjøpesenter må de også akseptere at de skal i karantene i ti dager etter at de kommer hjem, forteller kommuneoverlege Frode Berg i Rana til NRK.

I Rana har de fått flere tips om folk som både er flere dager på hytta og handler på kjøpesentre hos söta bror – uten å gå i ti dagers karantene etterpå.

Frode Berg i Rana kommune kjenner til flere tilfeller der man har unnlatt å følge karantenereglene. Foto: Frank Nygård / NRK

– Innreisekarantene er et effektivt tiltak for å begrense smittespredning fra områder med mer smitte enn det vi har her, understreker han.

– Veldig dårlig holdning

Aremark i Viken grenser mot Sverige i øst. Kommunelege Rita Martinsen sier også de har hørt om tilfeller der folk lar være å gå i karantene etter å ha krysset landegrensene for å harryhandle.

– Vi har hørt om noen tilfeller, men hvor stort det er tør jeg ikke å si.

– Det er mange små grenseoverganger i vår kommune, så det er ikke utenkelig at det er noen som faller for fristelsen, sier hun.

Man må i ti dagers karantene selv om man bare har reist fra Norge til Nordby shoppingcenter i Sverige for å kjøpe smågodt. Foto: Sebastian Nordli/NRK

Martinsen peker på at smittespredningen i Sverige er mye større enn her i landet, og at man derfor setter andre i potensiell fare ved å ikke følge karantenereglene.

– Når man reiser til et naboland med større smittespredning og ikke forholder seg til reglene, setter man mange andre i fare. Det er en veldig dårlig holdning, og er det vi jobber mot om dagen, sier legen.

Grensehandelen i Sverige har som så mye annet blitt hardt rammet av koronakrisen.

Tidligere i mai sa leder Caroline Nyström i Strømstad Köpmannaforening at enkelte forretninger har tapt 95 prosent av sin omsetning.

Øker risiko for spredning

– Akkurat nå er det fredelig, men jeg er engstelig for at man skal bringe smitte inn i landet igjen over grensen, sier kommuneoverlege Halvard Bø i Halden.

Selv har han ingen direkte erfaring med at folk har brutt karantenereglene, men har hørt om tilfeller der det forekommer.

Halvard Bø, kommuneoverlegen i Halden i Viken. Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

– Jeg synes det er uheldig at man ikke forholder seg til de reglene som finnes. Det medfører en økt risiko for smittespredning, som vi jo vil unngå.

– Hvis man har vært utsatt for smitte så vil man kunne utvikle sykdom og være smitteførende. Derfor skal man etter å ha vært i utlandet være i karantene i ti dager. For hvis man ikke har blitt syk til da, er det et tegn på at man ikke er smittet og kan føre det videre, sier han.