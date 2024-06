Dronningen avlyser fjelltur i Bodø

Tirsdag denne uka kommer Hennes Majestet Dronning Sonja til Bodø, men den planlagte toppturen til Keiservarden avlyses.

Dronningbesøket gjennomføres i forbindelse med Queen Sonja Print Award (QSPA), og etter planen skulle dronningen dele ut en rekke priser på byfjellet kommende onsdag.

Nå setter været en stopper for turen opp på fjellet, skriver Bodø Nu.

QSPA arbeider med å fremme grafisk kunst. I det opprinnelige programmet skulle Dronningen dele ut tre utmerkelser til tre artister i kategoriene he Queen Sonja Print Award, The QSPA Inspirational Award og The QSPA Lifetime Achievement Award.

Nå flyttes prisutdelinga til Rådhusparken i Bodø i stedet.

– Vi måtte gjøre den endringen i dag på grunn av været. Det er meldt mye vind, og lydteknikerne hadde en innvending, sier Marie Hepsø Queen Sonja Print Award til avisa.

Arrangementet starter klokka 18.