Dronning Sonja kommer til åpningen av Bodø2024

Dronning Sonja kommer til Bodø under åpningen av kulturhovedstadsprosjektet, skriver Bodø 2024 i en melding.

– Det er en stor glede for Bodø2024 å kunne meddele at dronningen vil være til stede under den offisielle åpningen den 3. februar neste år, sier direktør i Bodø2024, Andre Wallann Larsen.

Høye beskytter

I 2024 skal Bodø være Europeisk kulturhovedstad. Planlegginga av prestisjeprosjektet til rundt 300 millioner kroner er i full gang.

Dronning Sonja, som er Bodø2024s høye beskytter, har takket ja til invitasjonen fra Bodø2024, Bodø kommune og Nordland fylkeskommune om å foreta den offisielle åpningen av Bodø2024 med tilstedeværelse i Bodø på åpningsdagen.

Det er ikke den eneste gladnyheten fra Bodø 2024 i dag.

I revidert nasjonalbudsjett kom det fram at regjeringen vil øke bevilgningen kulturhovedstadsprosjektet i Bodø med 705.000 kroner.

Bodø som Europeisk kulturhovedstad Ekspandér faktaboks Bodø og Nordland har i flere år jobbet for å bli Europeisk kulturhovedstad (ECoC) i 2024.

Bodø blir den tredje norske byen som blir europeisk kulturhovedstad. Tidligere har Bergen vært europeisk kulturhovedstad i 2000 og Stavanger/Sandnes i 2008.

Bodø konkurrerte med Banja Luka og Mostar, som begge ligger i Bosnia og Hercegovina.

Bodø har møtt på motstand i arbeidet om å få den gjeve statusen. Da det ble kjent at Bodø ville søke, gikk kulturminister Trine Skei Grande ut og frarådet Bodø å søke.

Grande mente at Bodø burde vente noen år med å søke, og nektet å støtte prosjektet økonomisk med 100 millioner kroner.

Bodø trosset imidlertid Grandes råd, og leverte søknaden. Samtidig ble det kjent at kommuneeide Bodø Energi ga 24 millioner kroner til prosjektet.

Bodø trengte ekstern hjelp for å kunne betale de 300 millioner kronene kulturhovedstad-prosjektet er beregnet å koste. Totalt trenger Bodø 100 millioner fra næringslivet for å realisere planene. Resten skal staten, fylke og kommune stå for.

Etter at det ble kjent at Bodø skulle bli europeisk kulturhovedstad, la regjeringen 100 millioner kroner på bordet.

I 2024 vil det også bli to andre europeiske kulturhovedsteder – Tartu i Estland og Bad Ischl i Østerrike.

Siden 1984 har EU pekt ut europeiske kulturbyer, siden kalt kulturhovedsteder. Ideen er kultur, og ikke bare økonomi og industri, som drivkraft for sivilisert byutvikling.

– For Bodø2024 er det en stor anerkjennelse og inspirasjon at dronningen kommer til åpningen når det største kulturprosjektet i Nord-Norge noensinne finner sted, sier Wallann Larsen.

Arbeidet med åpningen pågår for fullt, og vil foregå i tre bolker, skriver Bodø2024.

Først ut er den offisielle åpningen inne i Stormen Konserthus, med Arktisk Filharmoni og en rekke unge nordnorske musikere på scenen.

Deretter kommer selve åpningsshowet som vi foregå utendørs i havneområdet utenfor Stormen bibliotek.

Der vil det være en flytende scene, og arrangementet blir gratis for befolkningen. Kapasiteten vil være på 15.000 til 20.000 publikummere.

Og så til slutt er planen at det skal være et vell av kulturaktiviteter over hele byen på scener, museer, kafeer og i det offentlige rom.