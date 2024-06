Dronning Sonja delte ut kunstpris: – Rørende

Dronning Sonja var på plass i Stormen konserthus i Bodø onsdag kveld for å dele ut prisen Dronning Sonjas kunstpris.

– At vi valgte Bodø som sted for å dele ut prisen i år, er nettopp fordi byen er europeisk kulturhovedstad. Det er veldig flott for landsdelen og hele Norge, sa dronning Sonja til pressen.

Årets Queen Sonja Print gikk til Tomas Colbengtson. I tillegg vant Maria Kayo Mpoy QSPA Inspirational-prisen, mens Anselm Kiefer fikk QSPA Lifetime Achievement-prisen.

De tre prisvinnerne ble alle hyllet med musikk.

– Jeg syns det var en veldig fin måte å hedre de tre vinnerne på, med tre typer forskjellig musikk. Det var spesielt rørende å høre Mari Boine, sa dronning Sonja.

Dronningens kunstpris ble delt ut første gang i 2012. Den kunstengasjerte dronningen har beskrevet det som en drøm som gikk i oppfyllelse. Prisen har som formål å skape interesse for og stimulere utviklingen av grafisk kunst.

Den ble etablert av dronning Sonja i samarbeid med billedkunstnerne Kjell Nupen, Ørnulf Opdahl og Ole Larsen.