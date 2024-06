Dronning Sonja deler ut pris i Bodø

Dronning Sonja er på plass i Bodø i samanheng med prisutdeling for Queen Sonja Print Award i dag.

Kunstprisen blei for første gong delt ut i 2012 og har som føremål å skape interesse for grafisk kunst, i tillegg til å halde fram utviklinga av kunsten.

Sjølve utdelinga skulle opphavleg skje på Keiservarden, byfjellet i Bodø, men sterk vind gjer at utdelinga og konserten blir arrangert i Stormen konserthus i kveld.

Ordførar i Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen (H), tok imot dronninga allereie i går kveld.

– Ho gjer stor ære på byen vår og eg trur det at ho har valt å legge Queen Sonja Print Award, som er ein stor internasjonal hending i kunstverda, til Bodø også heng saman med at ho er den høge vernar av Bodø 2024. Så vi er jo veldig takksame for at ho vel å gjere det.

Dronninga skal vere her til torsdag og har eit tett program.

– Dronninga er vel snart 87 år og er utruleg sprek, og det å ha eit så tett program er imponerande, seier ordføraren.

På programmet er blant anna å dele ut prisen på Stormen konserthus i kveld, ein middag på The Wood Hotell, kunstnarverkstad på galleriet i Bodøgården.